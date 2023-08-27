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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

иллюстрация

Вот и лето прошло! На Омск надвигаются жуткие природные явления

27 августа 2023, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация

На Омскую область надвигаются грозы и сильный ветер

Жителям региона лучше остаться дома.

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. Сегодня, 27 августа, ночью при прояснении похолодает до +3 градусов. Ожидается дождь, местами сильный, а также грозы и туман.

Неделя начнется с осадков, грозы и сильного ветра порывами до 15 метров в секунду. Местами по региону потеплеет до +25. В ночь на вторник кратковременный дождь сохранится.

29 августа в дневные часы ожидается +18…+23. В отдельных районах порыва ветра достигнут 17 метров в секунду. Ожидаются осадки.

В среду днем потеплеет до +25 градусов. Дождь, в отдельных районах гроза. Ветер усилится до 20 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, в Омской области также сохраняется опасное явление «низкая межень». Так, 18 августа уровень в Иртыше у поселка Черлак достиг 210 сантиметров. Обмеление продолжается.

Ранее мы рассказывали о густом тумане, который окутал регион утром 27 августа:

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Гроза#Дождь#Ветер
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