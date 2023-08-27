Вот и лето прошло! На Омск надвигаются жуткие природные явления

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. Сегодня, 27 августа, ночью при прояснении похолодает до +3 градусов. Ожидается дождь, местами сильный, а также грозы и туман.
Неделя начнется с осадков, грозы и сильного ветра порывами до 15 метров в секунду. Местами по региону потеплеет до +25. В ночь на вторник кратковременный дождь сохранится.
29 августа в дневные часы ожидается +18…+23. В отдельных районах порыва ветра достигнут 17 метров в секунду. Ожидаются осадки.
В среду днем потеплеет до +25 градусов. Дождь, в отдельных районах гроза. Ветер усилится до 20 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.
Отметим, в Омской области также сохраняется опасное явление «низкая межень». Так, 18 августа уровень в Иртыше у поселка Черлак достиг 210 сантиметров. Обмеление продолжается.
Ранее мы рассказывали о густом тумане, который окутал регион утром 27 августа: