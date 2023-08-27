В Сибири произошел крупный пожар на складе пиротехники

На месте работали 11 отделений пожарных, 30 человек личного состава. Площадь возгорания — 750 квадратных метров. Также у склада дежурили четыре бригады скорой помощи, потому что пожар был повышенного ранга сложности. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.