В Сибири произошел крупный пожар на складе пиротехники

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Днем 26 августа в Кемерове загорелся склад с пиротехникой на территории городской промышленной зоны. Местные жители наблюдали большой столб черного дыма, слышали взрывы. О подробностях происшествия сообщает «Сiбдепо».
На месте работали 11 отделений пожарных, 30 человек личного состава. Площадь возгорания — 750 квадратных метров. Также у склада дежурили четыре бригады скорой помощи, потому что пожар был повышенного ранга сложности. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.