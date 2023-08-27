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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

пожар в Кемерове

В Сибири произошел крупный пожар на складе пиротехники

27 августа 2023, 04:16
Фото: МЧС России
пожар в Кемерове
Возгорание повышенного ранга сложности.

Днем 26 августа в Кемерове загорелся склад с пиротехникой на территории городской промышленной зоны. Местные жители наблюдали большой столб черного дыма, слышали взрывы. О подробностях происшествия сообщает «Сiбдепо».

На месте работали 11 отделений пожарных, 30 человек личного состава. Площадь возгорания — 750 квадратных метров. Также у склада дежурили четыре бригады скорой помощи, потому что пожар был повышенного ранга сложности. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

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#Происшествия#Пожары#МЧС#Новости#Кемеровская область#Кемерово
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