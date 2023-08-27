В рамках акции «Решают люди» жители на Левобережье Омска планируют создать сквер

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Жительница дома №4 корпус 2 по улице Дмитриева выступила с инициативой благоустроить территорию от Ледового дворца им. Л. Киселева до Крупской. Омичка обратилась в в КТОС «Левобережный-10», там рассказали о социальной акции «Решают люди».
«Мы путешествуем по дворам, потому что нет централизованной грамотно организованной зоны детского отдыха. И хочется новую красивую большую детскую площадку», — делится Екатерина Габернкорн.
Планируется восстановить асфальт, оборудовать освещение, провести озеленение, разбить площадку на зоны по возрастам. Идеями омичка поделилась с волонтерами «Решают люди». Они встретились с инициативной группой. Сейчас начнется сбор голосов в поддержку проекта.