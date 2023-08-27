В рамках акции «Решают люди» жители на Левобережье Омска планируют создать сквер

Жительница дома №4 корпус 2 по улице Дмитриева выступила с инициативой благоустроить территорию от Ледового дворца им. Л. Киселева до Крупской. Омичка обратилась в в КТОС «Левобережный-10», там рассказали о социальной акции «Решают люди».