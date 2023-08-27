Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

встреча волонтеров и активистов

В рамках акции «Решают люди» жители на Левобережье Омска планируют создать сквер

27 августа 2023, 06:34
Фото: Правительство Омской области
встреча волонтеров и активистов
На территории не хватает благоустроенных площадок.

Жительница дома №4 корпус 2 по улице Дмитриева выступила с инициативой благоустроить территорию от Ледового дворца им. Л. Киселева до Крупской. Омичка обратилась в в КТОС «Левобережный-10», там рассказали о социальной акции «Решают люди».

«Мы путешествуем по дворам, потому что нет централизованной грамотно организованной зоны детского отдыха. И хочется новую красивую большую детскую площадку», — делится Екатерина Габернкорн.

Планируется восстановить асфальт, оборудовать освещение, провести озеленение, разбить площадку на зоны по возрастам. Идеями омичка поделилась с волонтерами «Решают люди». Они встретились с инициативной группой. Сейчас начнется сбор голосов в поддержку проекта.

#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Новости
Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
25 августа, 07:40
В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище
Сегодня, 08:13
Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
Сегодня, 07:29
По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
Сегодня, 04:44
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
Сегодня, 09:51
«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
Сегодня, 03:19