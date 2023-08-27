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иллюстрация

У нас отмена. Омские парки прекратили работу из-за непогоды

27 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские парки прекратили работу из-за непогоды

Речь о парках Советский и 30-летия ВЛКСМ.

Парки 30-летия ВЛКСМ и Советский объявили об отмене работы из-за непогоды. Посетителей предупредили 27 августа в 12:30. Известно, что на зимний режим парки пока не переходят, планируют открыться в солнечную погоду.

Напомним, ранее мы сообщали о переносе сверхмарафона в Москаленском районе из-за дождя и холода. Некоторые участники выразили недовольства поздним объявлением.

«Надо СМС-рассылку делать». Омичи возмутились неожиданному переносу сверхмарафона
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Днем ранее организаторы отменили акцию «Ночь кино», а также концерт ко Дню флага. Причина все та же — дождь.

Из-за дождя в омском парке отменили концерт ко Дню флага и «Ночь кино»
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Прогноз погоды от местных синоптиков говорит о том, что в ближайшее время на потепление надеется не стоит. Подробнее:

Вот и лето прошло! На Омск надвигаются жуткие природные явления
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Утром 27 августа омичи сообщали о густом тумане, который накрыл регион. Плохая видимость была за городом. Мы публиковали фото:

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
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#Город#Погода#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Новости#Советский парк
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