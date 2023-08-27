У нас отмена. Омские парки прекратили работу из-за непогоды

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Парки 30-летия ВЛКСМ и Советский объявили об отмене работы из-за непогоды. Посетителей предупредили 27 августа в 12:30. Известно, что на зимний режим парки пока не переходят, планируют открыться в солнечную погоду.
Напомним, ранее мы сообщали о переносе сверхмарафона в Москаленском районе из-за дождя и холода. Некоторые участники выразили недовольства поздним объявлением.
Днем ранее организаторы отменили акцию «Ночь кино», а также концерт ко Дню флага. Причина все та же — дождь.
Прогноз погоды от местных синоптиков говорит о том, что в ближайшее время на потепление надеется не стоит. Подробнее:
Утром 27 августа омичи сообщали о густом тумане, который накрыл регион. Плохая видимость была за городом. Мы публиковали фото: