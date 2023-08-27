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итоги дня

Туман и задержки рейсов, теплотрасса вместо дороги, флешмоб Летову. Воскресный Омск

27 августа 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Туман и задержки рейсов

С самого утра в редакцию Города55 прислали жуткие кадры: густой туман охватил Омскую область. Видимость за городом оставляла желать лучшего.

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
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Вероятно, именно погодные условия повлияли на работу Омского аэропорта. Мы наблюдали задержку сразу семи рейсов. Пассажирам пришлось ждать по три, а то и пять часов.

Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
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Проблемы омских дорог

Обманутые пайщики из Порт-Артура теперь ждут не только завершения расследования по уголовному делу, но и ремонта подъездной дороги. Местным жителям приходится ходить по теплотрассе. Комментарий мэрии есть, но он не утешает.

По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
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Тем временем в нашу редакцию с похожей жалобой обратился житель микрорайона Крутая горка. Он пробил колесо по пути на работу. И это не единственный инцидент на «убитой» дороге.

«Терпим убытки». Жители омского микрорайона пожаловались на «убитую» дорогу
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Флешмоб памяти Летова и концерт 13-летней блогершы

Культурный мир Омска разнообразен. В выходные на контрасте прошло два события. Спокойный уютный флешмоб памяти Егора Летова.

Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
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И бесплатный концерт 13-летней блогершы Миланы Хаметовой, из-за которого негодовали многие омичи. Событие привлекло внимание, кажется, всех подростков города. В «Меге» было столпотворение, общественный транспорт оказался забит, а пробки надолго оставили жителей Левобережья в ожидании.

Толпа детей, пробки и маты. Объясняем, что произошло в омской «Меге»
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Задержка рейса#Новости#Концерт#Туман#Итоги дня#Дорога#Бесплатный концерт
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