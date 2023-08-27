Туман и задержки рейсов, теплотрасса вместо дороги, флешмоб Летову. Воскресный Омск

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С самого утра в редакцию Города55 прислали жуткие кадры: густой туман охватил Омскую область. Видимость за городом оставляла желать лучшего.
Вероятно, именно погодные условия повлияли на работу Омского аэропорта. Мы наблюдали задержку сразу семи рейсов. Пассажирам пришлось ждать по три, а то и пять часов.
Обманутые пайщики из Порт-Артура теперь ждут не только завершения расследования по уголовному делу, но и ремонта подъездной дороги. Местным жителям приходится ходить по теплотрассе. Комментарий мэрии есть, но он не утешает.
Тем временем в нашу редакцию с похожей жалобой обратился житель микрорайона Крутая горка. Он пробил колесо по пути на работу. И это не единственный инцидент на «убитой» дороге.
Культурный мир Омска разнообразен. В выходные на контрасте прошло два события. Спокойный уютный флешмоб памяти Егора Летова.
И бесплатный концерт 13-летней блогершы Миланы Хаметовой, из-за которого негодовали многие омичи. Событие привлекло внимание, кажется, всех подростков города. В «Меге» было столпотворение, общественный транспорт оказался забит, а пробки надолго оставили жителей Левобережья в ожидании.