Толпа детей, пробки и маты. Объясняем, что произошло в омской «Меге»

К недовольствам подключились омичи и в группе «Голос Омска». Они не могли добраться до дома субботним вечером из-за диких пробок на Левом берегу. Общественный транспорт был забит. Ситуацию осложняла погода — шел дождь. «Люди бегут, толкаются, ругаются. Матерят водителей. Некоторые везут пассажиров за „наличку“ или мам с детьми, или пожилых. А другие что, пешком должны идти из-за этого?», — выражает мнение автор поста. Он же сообщает, что концерт длился всего около получаса.