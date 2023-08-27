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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

иллюстрация

Толпа детей, пробки и маты. Объясняем, что произошло в омской «Меге»

27 августа 2023, 13:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске подростки атаковали «Мегу» из-за концерта блогера-певицы

Подростки, может, и порадовались, но взрослые поделились негодованием.

В выходные социальные сети заполонили сообщения о ситуации в торговом центре «Мега». Такое количество публикаций даже напоминает спланированную пиар-акцию. Тем выше потребность пояснить, что же произошло на самом деле.

«Подростки бегают по парковке, газели их чуть ли не давят», — рассказывает очевидец событий в группе «Инцидент Омск». Говорит, дети, словно догоняли маршрутки, веселились и прыгали. В этом же сообществе — еще пост. Цитируем: «Приезжала какая-то блогерша-певица. Одна девочка даже упала в обморок, приезжала скорая».

столпотворение на парковкестолпотворение на парковке
зрители концертазрители концерта
столпотворение на парковке
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Поясним: 26 августа в Омск приезжала Милана Хаметова. Ей 13 лет, родилась в Новосибирске, занимается блогингом и моделингом. В шесть лет одержала победу на конкурсе «Мини-мисс Сибирь», спустя год — приз в «Маленькой Мисс Россия». Сейчас девушка работает в Москве, развивает социальные сети. Запела Милана в 2021 году. В наш город приехала с бесплатным концертом.

В «Мегу» пришло огромное количество поклонников девушки. На центральной площадки торгового центра выставили охрану. Посетители, которые и не думали случайно попасть на концерт, были — мягко говоря — в шоке от наплыва молодежи. «Яблоку упасть было негде. Ужаснитесь количеству поклонников», — гласит публикация в группе «100 необычных мест Омск и Омской области».

концерт Миланы Хаметовойконцерт Миланы Хаметовой
концерт Миланы Хаметовой
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омск и Омской области
певицу проводят мимо фанатовпевицу проводят мимо фанатов
охрана на концертеохрана на концерте
певицу проводят мимо фанатов
Фото: скриншот паблика Омск Live

«После концерта люди не могли нормально уехать. Почему такая неорганизованность?», — возмущается автор поста в группе «Омск Live». На этом транспортные проблемы не закончились. Дополняет историю подписчик сообщества «Аварийный Омск»: «Вечером от „Меги“ до Ленинградского моста образовалась огромная пробка. Всему виной выступление популярной у детей певицы».

очереди на общественный транспорт после концертаочереди на общественный транспорт после концерта
очереди на общественный транспорт после концерта
Фото: скриншот паблика Омск Live

К недовольствам подключились омичи и в группе «Голос Омска». Они не могли добраться до дома субботним вечером из-за диких пробок на Левом берегу. Общественный транспорт был забит. Ситуацию осложняла погода — шел дождь. «Люди бегут, толкаются, ругаются. Матерят водителей. Некоторые везут пассажиров за „наличку“ или мам с детьми, или пожилых. А другие что, пешком должны идти из-за этого?», — выражает мнение автор поста. Он же сообщает, что концерт длился всего около получаса.

пробка на Левом берегупробка на Левом берегу
пробка на Левом берегу
Фото: скриншот паблика Голос Омска

Напомним, ранее мы сообщали о том, как тихо, спокойно и на хорошей ноте прошел флешмоб памяти Егора Летова в омском историческом парке:

Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
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#Общество#Город#Омск#Новосибирск#Россия#Жалобы#Соцсети#Москва#Новости#Концерт#Мега#Бесплатный концерт
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