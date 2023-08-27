Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

состояние дороги в Крутую горку

«Терпим убытки». Жители омского микрорайона пожаловались на «убитую» дорогу

27 августа 2023, 11:54
Фото: предоставлено Городу55
состояние дороги в Крутую горку

Омичи попросили отремонтировать дорогу в Крутую горку

Местные жители вынуждены тратить деньги на ремонт автомобилей.

В редакцию Города55 обратился житель микрорайона Крутая горка. Мужчина пожаловался на состояние местных дорог: «Попадая в ямы, терпим убытки». Омич просит администрацию города обратить внимание на проблему.

Рассказывает, что поехал с утра на работу и пробил колесо, пришлось менять на запасное. Говорит, дорожное полотно все в ямах, трещинах и выбоинах. Жители объезжают опасные участки по обочине. Ситуация усугубляется с каждым годом.

пробитое колесопробитое колесо
яма-виновницаяма-виновница
местная дорогаместная дорога
пробитое колесо
Фото: предоставлено Городу55

Напомним, ранее мы сообщали о проблемах с дорожным ремонтом в Тарском районе. Прокуратура внесла главе поселения представление о ненадлежащем контроле за работой подрядчика.

В Омской области прокуроры остались недовольны ремонтом дороги в Тарском районе
Узнать подробнее
#Общество#Город#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Жалобы#Новости
Подпишитесь
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
Сегодня, 10:38
В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище
Сегодня, 08:13
Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
Сегодня, 07:29
По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
Сегодня, 04:44
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
Сегодня, 09:51
Толпа детей, пробки и маты. Объясняем, что произошло в омской «Меге»
Сегодня, 13:09