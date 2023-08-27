«Терпим убытки». Жители омского микрорайона пожаловались на «убитую» дорогу

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В редакцию Города55 обратился житель микрорайона Крутая горка. Мужчина пожаловался на состояние местных дорог: «Попадая в ямы, терпим убытки». Омич просит администрацию города обратить внимание на проблему.
Рассказывает, что поехал с утра на работу и пробил колесо, пришлось менять на запасное. Говорит, дорожное полотно все в ямах, трещинах и выбоинах. Жители объезжают опасные участки по обочине. Ситуация усугубляется с каждым годом.
Напомним, ранее мы сообщали о проблемах с дорожным ремонтом в Тарском районе. Прокуратура внесла главе поселения представление о ненадлежащем контроле за работой подрядчика.