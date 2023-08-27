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иллюстрация

При столкновении иномарок в Омске пострадали две женщины и 7-летний ребенок

27 августа 2023, 03:49
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске столкнулись две иномарки, пострадали три человека

Авария случилась в Ленинском округе.

26 августа в 13:05 стало известно об аварии с пострадавшими. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

34-летняя женщина за рулем «Toyota» ехала по улице 6-я Станционная. В районе дома №9 столкнулась с «Hyundai» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате происшествия помощь медиков понадобилась водителю «Toyota», а также двум пассажирам этого авто: 60-летней женщине и семилетнему мальчику.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все детали инцидента.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП с детьми#Новости
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