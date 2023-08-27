При столкновении иномарок в Омске пострадали две женщины и 7-летний ребенок

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Published Сегодня, 03:49
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26 августа в 13:05 стало известно об аварии с пострадавшими. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
34-летняя женщина за рулем «Toyota» ехала по улице 6-я Станционная. В районе дома №9 столкнулась с «Hyundai» под управлением 46-летнего мужчины.
В результате происшествия помощь медиков понадобилась водителю «Toyota», а также двум пассажирам этого авто: 60-летней женщине и семилетнему мальчику.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все детали инцидента.