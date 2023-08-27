По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Жители дома №39 по улице 2-я Трамвайная пожаловались на отсутствие дороги. Здание — новостройка в Порт-Артуре, Ленинский округ. Сдана год назад. Застройщик, как уверяют горожане, обещал оборудовать подъездные пути к дому и парковку.
«Уже год идет расследование уголовного дела в отношении мошенников из ЖСК, полиция до сих пор не выяснила, куда ушли наши деньги. Пенсионеры и инвалиды не могут выйти из дома и дойти хотя бы до остановки, кто моложе еще может залезть на теплотрассу и пройти по ней», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».
Местные жители уже обращались в окружную администрацию и прокуратуру, но это не принесло результата. Фото с места событий подтверждают жалобы: размытая дорога, люди идут по теплотрассе.
В комментариях под публикацией пользователи не удивились такому положению дел. Некоторые вспомнили, что квартиры в новостройке продавали подозрительно дешево, а теперь, мол, понятно почему.
«Я когда таксовал, вообще не брал оттуда заявки из-за подъезда к дому. Машину можно утопить пока едешь, или на „брюхо“ посадить. Ужас», — рассказал один из омичей.
Экскурс в историю. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуется с октября прошлого года. По предварительной версии, с декабря 2014 по июль 2022 представители ЖСК «Уют» ввели пайщиков в заблуждение. Обманным путем заключили с ними договоры, а позже продавали одни и те же квартиры разным покупателям. Сумма ущерба — более 12 миллионов рублей.
На время следствия суд наложил арест на 58 квартир в доме. Собственником тогда еще числился ЖСК «Уют». Ход дела контролировала прокуратура.
Теперь же обманутые омичи не могут добиться и нормальной дороги. На пост в соцсетях отреагировала мэрия. Чиновники сообщают: в этом году запланирован ремонт внутриквартального проезда от указанного дома до улицы 8-я Марьяновская. Работы завершат до 15 октября.
По вопросу состояния трубопровода местным жителям посоветовали обращаться в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также в администрации затронули и тему благоустройства территории:
«По причине предельного дефицита бюджета города Омска в программу в первоочередном порядке включаются объекты, в отношении которых имеются судебные решения. К сожалению, адресной инвестиционной программой города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов строительство линий наружного освещения на указанном вами участке не предусмотрено».
Вопрос рассмотрят при условии выделения дополнительных денег. Ответ мэрии устроил не всех омичей. Местные жители возмутились тому, что придется ждать ремонта до октября, это как раз период дождей и слякоти.
«Проехать получится, а проходить вновь придется по теплотрассе», — заключили омичи в комментариях под публикацией, намекая на отсутствие не только проезжей части, но и пешеходных тротуаров.
Ситуацию осложняет активное заселение микрорайона. Там возводятся новостройки, все больше горожан покупают квартиры и нуждаются в инфраструктуре.