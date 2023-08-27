По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома

Экскурс в историю. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуется с октября прошлого года. По предварительной версии, с декабря 2014 по июль 2022 представители ЖСК «Уют» ввели пайщиков в заблуждение. Обманным путем заключили с ними договоры, а позже продавали одни и те же квартиры разным покупателям. Сумма ущерба — более 12 миллионов рублей.