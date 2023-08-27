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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

иллюстрация

Омская полиция разыскивает мужчину без определённого места жительства

27 августа 2023, 04:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Его обвиняют в преступлении.

Утром 26 августа омская полиция объявила в розыск 45-летнего мужчину. Его подозревают в имущественном преступлении.

Правоохранители говорят о приметах: на вид 50-55 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, смуглая кожа, темные короткие прямые волосы. Омич не имеет постоянного места жительства.

Более подробную информацию о разыскиваемом, а также его фотографию можно найти на странице ведомства. Всех, кто обладает, какой либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Новости
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