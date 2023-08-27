Омич спас тонувшую девушку. Рассказываем, почему некоторых смутил поступок

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Очевидцы сообщают о смелом поступке омича. 26 августа мужчина вместе со своей собакой спас тонувшую девушку из Иртыша. Сообщается, что она жива, откачали, на место вызвали скорую помощь.
Короткая видеозапись события опубликована в группе «Инцидент Омск».
В комментариях, правда, пользователи усомнились в достоверности происходящего. «Дубак на улице, какое купание! Или все же это сценарий», — задал риторический вопрос один из омичей.
Многих смутила техника спасения, мол, женщину спокойно можно было и за руки вытащить — воды по колено. «Пока донесет, можно не выдержать до берега», — аргументирует пользователь. Некоторые предположили, что в воде не реальный человек, а резиновая кукла.