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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:12

иллюстрация

Омич спас тонувшую девушку. Рассказываем, почему некоторых смутил поступок

27 августа 2023, 12:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич с собакой спас тонувшую девушку из Иртыша

Интернет-пользователей одолели сомнения.

Очевидцы сообщают о смелом поступке омича. 26 августа мужчина вместе со своей собакой спас тонувшую девушку из Иртыша. Сообщается, что она жива, откачали, на место вызвали скорую помощь.

Короткая видеозапись события опубликована в группе «Инцидент Омск».

спасение девушкиспасение девушки
спасение девушки
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях, правда, пользователи усомнились в достоверности происходящего. «Дубак на улице, какое купание! Или все же это сценарий», — задал риторический вопрос один из омичей.

Многих смутила техника спасения, мол, женщину спокойно можно было и за руки вытащить — воды по колено. «Пока донесет, можно не выдержать до берега», — аргументирует пользователь. Некоторые предположили, что в воде не реальный человек, а резиновая кукла.

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#Общество#Город#Омск#Соцсети#Иртыш#Новости
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