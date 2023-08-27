«Надо СМС-рассылку делать». Омичи возмутились неожиданному переносу сверхмарафона

Впрочем, есть и те участники, кто отнесся к ситуации с пониманием, призвал поддержать организаторов. «Это настоящий форс-мажор. Во-первых, до лагеря не добраться. Во-вторых, спать придется в воде. Почвы такие, что все быстро не уходит. И в-третьих, трасса-то непреодолимая, особенно для велосипедов», — гласит комментарий.