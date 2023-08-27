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иллюстрация

«Надо СМС-рассылку делать». Омичи возмутились неожиданному переносу сверхмарафона

27 августа 2023, 05:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский ультрамарафон Ultra Trail SoloRace перенесли на 3 сентября

Некоторые участники уже направлялись к точке старта, кто-то приехал из других городов.

Организаторы сверхмарафона Ultra Trail SoloRace объявили о переносе соревнований. Предварительная дата — 3 сентября. Мероприятие должно было состоятся 27 августа. Утром 26 числа организаторы рапортовали о грядущем событии, об изменениях сообщили спустя несколько часов. Причина — погодные условия.

Позднее объявление вызвало недовольство некоторых участников. Они не могут посетить марафон в новую дату, поэтому интересуются возвратом средств. Есть те, кто прочитал сообщение, находясь в пути. «Меня завернули организаторы уже в Москаленках. Мы ехали с надеждой, что случится чудо», — гласит комментарий в официальной группе сверхмарафона.

«Блин, еще утром все было нормально. Случайно увидел. Надо в таких случаях СМС-рассылку делать. Сочувствую тем, кто ехал из других городов», — еще один отзыв пользователя.

Иногородние участники действительно оказались в незавидном положении. Некоторые рассказали, что приехали в регион ради соревнований. Не все смогут повторить визит через неделю.

Впрочем, есть и те участники, кто отнесся к ситуации с пониманием, призвал поддержать организаторов. «Это настоящий форс-мажор. Во-первых, до лагеря не добраться. Во-вторых, спать придется в воде. Почвы такие, что все быстро не уходит. И в-третьих, трасса-то непреодолимая, особенно для велосипедов», — гласит комментарий.

Поясним: сверхмарафон Ultra Trail SoloRace — это соревнования на длиинную дистанцию у бегунов и велосипедистов вокруг соленого озера «Эбейты» на юго-западе Омской области. В программу входят пять видов дистанций.

Напомним, ранее мы сообщали о сильном тумане в регионе:

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
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#Общество#Омская область#Соревнования#Новости#Москаленский район#Марафон#Велосипед
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