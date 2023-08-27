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туман

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман

27 августа 2023, 03:19
Фото: предоставлено Городу55
туман

В режим НМУ Омскую область накрыл густой туман

О режиму НМУ и туманности предупреждали метеорологи.

В редакцию Города55 присылают фотографии сильного тумана. Плохая видимость — в утренние часы за городом по региону. «Чем дальше от Омска, тем сильнее. Мгла Кинга где-то рядом с нами», — отмечает автор снимков.

туман за городомтуман за городом
туман за городомтуман за городом
туман за городомтуман за городом
туман за городомтуман за городом
туман за городомтуман за городом
туман за городомтуман за городом
туман за городом
Фото: предоставлено Городу55

Туманность наблюдается и в самом Омске. Согласно данным метеорологов, до 11:00 27 августа по области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, то есть период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.

Отметим, в прогнозе погоды в ночь на воскресенье говорилось о тумане в отдельных районах, юго-восточном ветре порывами от четырех до девяти метров в секунду, кратковременном дожде, а также похолодании до +3 градусов при прояснении. В дневные часы 27 августа тумана не ожидается.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Туман#Режим нму
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