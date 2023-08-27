«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман

Отметим, в прогнозе погоды в ночь на воскресенье говорилось о тумане в отдельных районах, юго-восточном ветре порывами от четырех до девяти метров в секунду, кратковременном дожде, а также похолодании до +3 градусов при прояснении. В дневные часы 27 августа тумана не ожидается.