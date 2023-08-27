«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В редакцию Города55 присылают фотографии сильного тумана. Плохая видимость — в утренние часы за городом по региону. «Чем дальше от Омска, тем сильнее. Мгла Кинга где-то рядом с нами», — отмечает автор снимков.
Туманность наблюдается и в самом Омске. Согласно данным метеорологов, до 11:00 27 августа по области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, то есть период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.
Отметим, в прогнозе погоды в ночь на воскресенье говорилось о тумане в отдельных районах, юго-восточном ветре порывами от четырех до девяти метров в секунду, кратковременном дожде, а также похолодании до +3 градусов при прояснении. В дневные часы 27 августа тумана не ожидается.