Омский предприниматель готов обменять бизнес на строительные материалы

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса в области сельского хозяйства. Речь о беседочном парке в Лукьяновке, это Нефтяники, Советский округ. Цена вопроса — 6,5 млн рублей.
Новый собственник получит почти 15 соток земли, а там: гриль-зона (домик, открытая веранда, мангал), хозяйственный блок, каркас второго гриль-домика, открытая веранда, стационарный туалет, канализация, вода, электричество. Владелец готов поделится планом развития и продолжать поддерживать последователя онлайн.
Автор объявления говорит, что база клиентов есть. Ежемесячный оборот — 2-2,5 млн рублей. Беседочный парк может обменять на недвижимость в любом регионе страны, автомобиль или строительные материалы. «Рассмотрю любые варианты», — сообщает предприниматель.
Причина продажи — переезд. Размещено объявление 24 августа. Это единственное предложение на сайте от данного пользователя.