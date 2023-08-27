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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

иллюстрация

Омский предприниматель готов обменять бизнес на строительные материалы

27 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске за 6,5 млн руб продают беседочный парк

Владелец готов обменяться на недвижимость, автомобиль, даже на стройматериалы.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса в области сельского хозяйства. Речь о беседочном парке в Лукьяновке, это Нефтяники, Советский округ. Цена вопроса — 6,5 млн рублей.

Новый собственник получит почти 15 соток земли, а там: гриль-зона (домик, открытая веранда, мангал), хозяйственный блок, каркас второго гриль-домика, открытая веранда, стационарный туалет, канализация, вода, электричество. Владелец готов поделится планом развития и продолжать поддерживать последователя онлайн.

Автор объявления говорит, что база клиентов есть. Ежемесячный оборот — 2-2,5 млн рублей. Беседочный парк может обменять на недвижимость в любом регионе страны, автомобиль или строительные материалы. «Рассмотрю любые варианты», — сообщает предприниматель.

Причина продажи — переезд. Размещено объявление 24 августа. Это единственное предложение на сайте от данного пользователя.

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#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Продажа бизнеса
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