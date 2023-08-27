Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов

Борт «России» до Санкт-Петербурга (Пулково) вылетел позже положенного на один час и восемь минут (07:48 вместо 06:40). Еще один аналогичный перелет тоже стартовал не по расписанию: с задержкой на 21 минуту (10:01 вместо 09:40).