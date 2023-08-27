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Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов

27 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
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В Омском аэропорту задержали семь утренних рейсов

Максимальное отставание от расписания — 5 часов 25 минут на рейсе в Москву.

Омский аэропорт сообщает о массовых задержках рейсов 27 августа. Самолет «Турецких авиалиний» в Анталью вылетел с отставанием от расписания на три часа две минуты (07:42 вместо 04:40).

Борт «Аэрофлота» в Москву (Шереметьево) задержался на пять часов 25 минут (11:15 вместо 05:50). В столицу (Домодедово) также с опозданием на 45 минут (07:20 вместо 06:35) отправился самолет «Уральских авиалиний». Еще один рейс до Шереметьево перевозчика «Аэрофлот» задержался на три часа 27 минут (11:32 вместо 08:05).

Борт «России» до Санкт-Петербурга (Пулково) вылетел позже положенного на один час и восемь минут (07:48 вместо 06:40). Еще один аналогичный перелет тоже стартовал не по расписанию: с задержкой на 21 минуту (10:01 вместо 09:40).

Самолет компании «Аэрофлот» в Сочи (Адлер) вылетел на три часа 42 минуты позже (11:02 вместо 07:20).

Отметим, задержки коснулись не всех утренних рейсов. Отправление по расписанию: в Астану (Нур-Султан), Самару (Курумоч), Москву (Шереметьево) авиаперевозчиком «Победа» и Москву (Домодедово) компанией «Сибирь», Махачкалу, Казань, Санкт-Петербург (Пулково) от «Северного ветра», а также в Новосибирск (Толмачево) и Сочи (Адлер) фирмой «Уральские авиалинии».

Серьезных отклонений от расписания по прилетам 27 августа не наблюдается. Изменений на 28 августа пока нет.

Массовые задержки рейсов могут быть связаны с погодными условиями. Ранее мы сообщали о густом тумане, который накрыл регион:

«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
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#Общество#Сочи#Самолет#Омск#Новосибирск#Аэропорт#Москва#Задержка рейса#Санкт-Петербург#Новости#Казань#Задержка самолета#Астана#Махачкала#Самара
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