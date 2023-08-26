Омский сельчанин пытался угнать фуру, но испугался и уехал домой на такси

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В региональном УМВД рассказали об угоне грузового КамАЗа в Черлакском районе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В пресс-службе полиции поделились подробностями этой истории.
Известно, что фура принадлежала предпринимателю рабочего поселка Черлак. Брошенный КамАЗ был найден на трассе в десяти км от районного центра. Позднее сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 44-летний житель рабочего поселка Русская Поляна.
Выяснилось, что этот мужчина ранее купил у бизнесмена пиломатериалы. Разгрузкой в Русской Поляне заниматься было некому, так что водитель фуры вернулся с грузом в Черлак. Покупатель же забрался ночью на территорию базы, приехав в Черлак на такси. Он разбил стекло на двери кабины грузовика, без ключей завел машину и отправился в Русскую Поляну.
«На выезде из поселка грузовик заметил знакомый заявителя и сообщил ему по телефону о подозрительных ночных передвижениях его имущества», — рассказали полицейские.
Очевидец стал преследовать угонщика, но тот решил бросить грузовик на обочине и уехал домой на такси. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, сельчанин не появлялся какое-то время дома. Но там его вскоре и задержали.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и пьяную езду. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.