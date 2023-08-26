Омский сельчанин пытался угнать фуру, но испугался и уехал домой на такси

Выяснилось, что этот мужчина ранее купил у бизнесмена пиломатериалы. Разгрузкой в Русской Поляне заниматься было некому, так что водитель фуры вернулся с грузом в Черлак. Покупатель же забрался ночью на территорию базы, приехав в Черлак на такси. Он разбил стекло на двери кабины грузовика, без ключей завел машину и отправился в Русскую Поляну.