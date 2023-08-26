Омский минкульт взял под охрану здание архитектора Вагнера, построенное в XIX веке

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов распорядился об охране объекта культурного наследия. Соответствующий приказ уже подписан. Речь идет о доме № 12 на улице Партизанская.
По этому адресу открыт Областной дом ветеранов, общественная организация ветеранов и пенсионеров, а также областной союз садоводов. В дореволюционное время здесь находилось здание военного собрания.
Его возвели в 1861 году, в год отмены крепостного права. Над проектом трудился Фридрих Вагнер, который на протяжении 29 лет являлся городовым архитектором.
Охраняться будет композиционная значимость объекта, объемно-пространственная композиция, усложненная мезонином с западной стороны, сложная вальмовая форма крыши, конструкции и материалы фундамента, стен, отделки фасадов, в том числе бронзовые люстры XIX века, бра и многое другое.
Ранее Город55 писал об охраняемом здании бывшего кадетского корпуса на улице Ленина, в котором пропала чугунная лестница.