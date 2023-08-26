Мертвые птицы, больные туберкулезом и шок мэра у ДК «Звездный». Омск сегодня

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Жители города встревожились, взглянув на площадь Ленина. Территория была усыпана повалившимися на землю птицами. Как позже выяснилось, они бились об окна и стены здания. Какие-то пташки лежали без движения, а некоторых шатало из стороны в сторону. Сотрудники региональной ветеринарной службы обследовали птиц и пришли к заключению, что гибель наступила от ударов при столкновении с окнами и стенами. Заболевание птичьим гриппом эксперты исключают.
От инфекционного заболевания в регионе стали умирать реже. За последние два года смертность упала почти на 30%. В министерстве здравоохранения объясняют это тем, что жители Омской области начали чаще обследоваться. Количество флюорографических обследований увеличилось на 7,7%. Это стало возможным благодаря модернизации первичного звена здравоохранения.
Работы по благоустройству на этой территории проходили в 2021–2022 годах. Ухаживать после их завершения за участком поручили сотрудникам ДК «Звездный». Однако выяснилось, что поддержанием порядка на территории не занимались. Мэр Сергей Шелест удивился «лысым» газонам, истертой краске на лавочках и фонарях без лампочек. До 1 октября сквер должны привести в порядок.