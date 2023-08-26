Мертвые птицы, больные туберкулезом и шок мэра у ДК «Звездный». Омск сегодня

Жители города встревожились, взглянув на площадь Ленина. Территория была усыпана повалившимися на землю птицами. Как позже выяснилось, они бились об окна и стены здания. Какие-то пташки лежали без движения, а некоторых шатало из стороны в сторону. Сотрудники региональной ветеринарной службы обследовали птиц и пришли к заключению, что гибель наступила от ударов при столкновении с окнами и стенами. Заболевание птичьим гриппом эксперты исключают.