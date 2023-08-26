«Лысые газоны, истертая краска». Мэр Шелест был шокирован участком у ДК «Звездный»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Мэр Омска Сергей Шелест побывал на территории возле Дворца культура «Звездный» в Советском округе, где недавно проходило благоустройство. Работы проводились в 2021–2022 годах в рамках нацпроекта.
Градоначальник и его команда оказались под большим впечатлением от увиденного, так как участок уже через год пришел в запустение. Вокруг «Звездного» сформировали пешеходные дорожки, лавочки, освещение, была облагорожена также и площадь перед зданием.
«Судя по тому, что мы увидели, заботиться о ней работникам культуры некогда. Лысые газоны, истертая краска на лавочках, фонари без лампочек и плафонов, в целом неухоженность — очень бросаются в глаза. При том, что объект находится на гарантии, и подрядчик никуда не испарился», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
До 1 октября представители «Звездного» должны привести территорию в порядок. Мэр выразил надежду, что директор ДК Роман Горькавый услышал слова градоначальника и примет их к сведению.
Также Шелест остался недоволен подрядчиком, который благоустраивает сквер имени А. И. Казанника. Рабочие сильно отстают от сроков сдачи, которые указаны в контракте. В связи с тем, что подрядная организация растеряла пыл, проект закончат сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». С подрядчиком же договор будет расторгнут.
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