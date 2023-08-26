Из-за дождя в омском парке отменили концерт ко Дню флага и «Ночь кино»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Сегодня, 26 августа, в парке имени 30-летия ВЛКСМ планировалось празднование Дня флага России. Приуроченный к этому концерт должен был начаться в 17:00, однако мероприятие отменилось.
Причина — погодные условия, объясняется в сообществе «Городские парки». Кроме того, из-за продолжительного дождя отменяются показы фильмов в рамках акции «Ночь кино». Гостей ждали к 20:00.
По данным Обь-Иртышского УГМС, дождливая погода задержится в регионе. Осадки ожидаются в воскресенье, 27 августа, и в начале следующей недели. Минимальная температура при этом в ночное время составит +3 градуса.
Отметим, что акция «Ночь кино» проводится не только в этом парке, но и на других площадках города и муниципальных районов. В этом числе Киновидеоцентр, исторический парк «Россия — Моя история», Дом кино, ДК «Рубин», Атриум-кино, киноцентры «Континент», «Иртыш» и другие локации.