Из-за дождя в омском парке отменили концерт ко Дню флага и «Ночь кино»

Отметим, что акция «Ночь кино» проводится не только в этом парке, но и на других площадках города и муниципальных районов. В этом числе Киновидеоцентр, исторический парк «Россия — Моя история», Дом кино, ДК «Рубин», Атриум-кино, киноцентры «Континент», «Иртыш» и другие локации.