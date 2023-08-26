Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Хоценко приехал в гости к пенсионерке, прокатившей его по сгоревшей омской деревне

Хоценко приехал в гости к пенсионерке, прокатившей его по сгоревшей омской деревне

26 августа 2023, 07:56
Фото: правительство Омской области
Женщина полна сил в свои 80 лет.

Врио губернатора Виталий Хоценко побывал в гостях у 80-летней Надежды Кучумовой, которая помогла ему осмотреть пострадавшую от пожара деревню Чистоозерье. Инцидент произошел в конце апреля этого года. Бабушка прокатила Хоценко по родным улицам, где родилась и прожила всю жизнь.

Напомним, что в том страшном пожаре уцелело всего два, один из которых принадлежит пенсионерке. Врио губернатора застал ее в хорошем расположении духа, занимающуюся домашними делами.

Несмотря на возраст Надежда Архиповна полна сил. Всю жизнь она трудилась дояркой, а потом ушла на заслуженный отдых. Несколько лет назад женщина овдовела, но продолжила заниматься хозяйством. Она разводит пчел, выращивает овощи и фрукты. Пенсионерка может сама покосить траву триммером, который для нее собрал сын, проживающий в соседнем селении.

Фото: правительство Омской области

Также он сделал для нее ту самую самоходку, на которой Надежда Архиповна возила Виталия Хоценко. Она называет свое авто «лимузин». На нем бабушка в свои годы активно ездит за ягодами, грибами, в магазин и навещает детей. К слову, у нее есть сейчас трое внуков и шесть правнуков.

«На таких людях, как Надежда Архиповна, держится Россия!» — отметил Виталий Хоценко.

Ее семья на всякий случай поставила дома систему видеонаблюдения, чтобы удаленно смотреть за состоянием бабушки. Хотя энергии у пенсионерки не занимать, так что дети за нее спокойны.

Хоценко спросил, чем может помочь Надежде Архиповне, но она призналась, что все любит делать сама и помогать другим. Тем более дети и внуки могут всегда прийти на помощь, так как живут рядом.

Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Омская область#Пожары#Пенсионерка#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
Вчера, 07:40
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Вчера, 06:46
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
Вчера, 10:54
На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену
Вчера, 10:11
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Вчера, 06:25
Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий
Вчера, 09:31