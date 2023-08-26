Хоценко приехал в гости к пенсионерке, прокатившей его по сгоревшей омской деревне

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
Врио губернатора Виталий Хоценко побывал в гостях у 80-летней Надежды Кучумовой, которая помогла ему осмотреть пострадавшую от пожара деревню Чистоозерье. Инцидент произошел в конце апреля этого года. Бабушка прокатила Хоценко по родным улицам, где родилась и прожила всю жизнь.
Напомним, что в том страшном пожаре уцелело всего два, один из которых принадлежит пенсионерке. Врио губернатора застал ее в хорошем расположении духа, занимающуюся домашними делами.
Несмотря на возраст Надежда Архиповна полна сил. Всю жизнь она трудилась дояркой, а потом ушла на заслуженный отдых. Несколько лет назад женщина овдовела, но продолжила заниматься хозяйством. Она разводит пчел, выращивает овощи и фрукты. Пенсионерка может сама покосить траву триммером, который для нее собрал сын, проживающий в соседнем селении.
Также он сделал для нее ту самую самоходку, на которой Надежда Архиповна возила Виталия Хоценко. Она называет свое авто «лимузин». На нем бабушка в свои годы активно ездит за ягодами, грибами, в магазин и навещает детей. К слову, у нее есть сейчас трое внуков и шесть правнуков.
«На таких людях, как Надежда Архиповна, держится Россия!» — отметил Виталий Хоценко.
Ее семья на всякий случай поставила дома систему видеонаблюдения, чтобы удаленно смотреть за состоянием бабушки. Хотя энергии у пенсионерки не занимать, так что дети за нее спокойны.
Хоценко спросил, чем может помочь Надежде Архиповне, но она призналась, что все любит делать сама и помогать другим. Тем более дети и внуки могут всегда прийти на помощь, так как живут рядом.