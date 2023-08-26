Хоценко приехал в гости к пенсионерке, прокатившей его по сгоревшей омской деревне

Также он сделал для нее ту самую самоходку, на которой Надежда Архиповна возила Виталия Хоценко. Она называет свое авто «лимузин». На нем бабушка в свои годы активно ездит за ягодами, грибами, в магазин и навещает детей. К слову, у нее есть сейчас трое внуков и шесть правнуков.