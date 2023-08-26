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Хоценко побывал на открытии «Татарского подворья» в музее-заповеднике

Хоценко побывал на открытии «Татарского подворья» в музее-заповеднике

26 августа 2023, 10:40
Фото: правительство Омской области
Омичей и туристов познакомили с культурой сибирских татар, которые издревле проживали в регионе.

Сегодня, 26 августа, в Большереченском районе состоялось торжественное открытие этнокультурного проекта «Татарское подворье» и областного многонационального фестиваля «Мы вместе». Мероприятия организовали в историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Жителям и гостям Омской области представили убранство дома сибирских татар — предметы быта и экспонаты, которые демонстрируют их традиционный уклад. Посетители знакомятся также с культурой, языком, блюдами национальной кухни.

Сотрудники «Старины Сибирской» также провели несколько этнографических экспедиций по Большереченскому району. Уникальные предметы татарского быта были включены в новую экспозицию.

Фото: правительство Омской области

На мероприятии присутствовал врио губернатора Виталий Хоценко и вице-премьер Республики Татарстан Василь Шайхразиев, который возглавляет Национальный совет Всемирного конгресса татар.

«Исторически так сложилось, что традиционно народы нашей страны всегда жили в мире и согласии, вместе воевали и вместе побеждали, вместе огорчались и вместе радовались. Сейчас такое время, когда особенно важно еще сильней сплотиться, обогатиться разными культурами, потому что все мы — одна большая страна», — сказал Хоценко на открытии.

Гости Татарского подворья попили чай из 300-литрового самовара, попробовали шурпу, плов и отведали блинов. Большой «стол дружбы» был накрыт на улице 40 лет Победы.

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#Политика#Общество#Культура#Омская область#Музей#Фестиваль#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Старина Сибирская#Татарское подворье
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