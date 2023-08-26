Хоценко побывал на открытии «Татарского подворья» в музее-заповеднике

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Сегодня, 26 августа, в Большереченском районе состоялось торжественное открытие этнокультурного проекта «Татарское подворье» и областного многонационального фестиваля «Мы вместе». Мероприятия организовали в историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская».
Жителям и гостям Омской области представили убранство дома сибирских татар — предметы быта и экспонаты, которые демонстрируют их традиционный уклад. Посетители знакомятся также с культурой, языком, блюдами национальной кухни.
Сотрудники «Старины Сибирской» также провели несколько этнографических экспедиций по Большереченскому району. Уникальные предметы татарского быта были включены в новую экспозицию.
На мероприятии присутствовал врио губернатора Виталий Хоценко и вице-премьер Республики Татарстан Василь Шайхразиев, который возглавляет Национальный совет Всемирного конгресса татар.
«Исторически так сложилось, что традиционно народы нашей страны всегда жили в мире и согласии, вместе воевали и вместе побеждали, вместе огорчались и вместе радовались. Сейчас такое время, когда особенно важно еще сильней сплотиться, обогатиться разными культурами, потому что все мы — одна большая страна», — сказал Хоценко на открытии.
Гости Татарского подворья попили чай из 300-литрового самовара, попробовали шурпу, плов и отведали блинов. Большой «стол дружбы» был накрыт на улице 40 лет Победы.