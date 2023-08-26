Бились об окна и падали замертво. Жители Тары нашли целую стаю погибших птиц

Омские орнитологи полагают, что стайку мог напугать хищник. Также есть мнение, что они сбились с курса. Как правило, поползни живут в лесах. В населенных пунктах их можно увидеть при наступлении холодов или миграции. Точной причины, почему птицы так себя вели, не озвучено.