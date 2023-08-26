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иллюстрация

Бились об окна и падали замертво. Жители Тары нашли целую стаю погибших птиц

26 августа 2023, 08:50
Фото: Город55
иллюстрация

На севере Омской области стая поползней разбилась об окна и свалилась на землю

Орнитологи исключают заражение птичьим гриппом.

Жители города Тара забили тревогу, рассказав о странной картине на площади Ленина. Рядом с офисом «Ростелеком» тарчане заметили повалившихся на землю птиц. Десятки пернатых оказались обездвижены, а некоторые шатались из стороны в сторону.

Очевидцы в паблике Тара360º | Новости Тары сообщили, что до падения птицы бились в окна и стены зданий. В комментариях пользователи выдвинули несколько версий их странного поведения. Кто-то подумал, что птицы заболели или объелись испорченных ягод в лесу. Некоторые предположили, что пернатым стало плохо от дыма с тлеющей недалеко свалки.

Как выяснилось, это были поползни — представители отряда воробьиных. По предварительной оценке экспертов, они погибли от ударов, когда бились в здания. Об этом «Тарскому Прииртышью» рассказал начальник ветеринарной службы Игорь Пузаков. По его словам, у птиц не найдено вирусного заболевания (птичьего гриппа).

Омские орнитологи полагают, что стайку мог напугать хищник. Также есть мнение, что они сбились с курса. Как правило, поползни живут в лесах. В населенных пунктах их можно увидеть при наступлении холодов или миграции. Точной причины, почему птицы так себя вели, не озвучено.

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#Общество#Происшествия#Омская область#Новости#Тара#Птицы#Алина Ясинская
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