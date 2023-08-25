Загадочные надписи на опорах Ленинградского моста в Омске оставил художник из Братска

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
На опорах Ленинградского моста несколько дней назад появились надписи «туда» и «суда». Как выяснилось, их оставил художник из Братска Григорий Шаров. Он создал эту работу в рамках фестиваля «ПРОСТфест» в Омске.
Автор на своей личной странице опубликовал фотографии с граффити и выразил благодарность «Сане Закирову и Николаю Мамонтову». Некоторые омичи не оценили креатив художника, а кто-то считает это «миленьким».
Неизвестно, согласовано ли граффити Шарова на мосту. Возможно, оно будет удалено. В этой работе автор обыграл устойчивое выражение «туда-сюда», поменяв одну букву.
Напомним, что ранее на набережной Оми появилось разрешенное властями граффити. Его связали с тематикой спорта. Изображение посвятили недавно открывшейся Аллее олимпийцев.