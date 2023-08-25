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Published Сегодня, 09:44

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иллюстрация

Загадочные надписи на опорах Ленинградского моста в Омске оставил художник из Братска

25 августа 2023, 09:44
Фото: Город55
иллюстрация
Он обыграл одно из популярных устойчивых выражений.

На опорах Ленинградского моста несколько дней назад появились надписи «туда» и «суда». Как выяснилось, их оставил художник из Братска Григорий Шаров. Он создал эту работу в рамках фестиваля «ПРОСТфест» в Омске.

Автор на своей личной странице опубликовал фотографии с граффити и выразил благодарность «Сане Закирову и Николаю Мамонтову». Некоторые омичи не оценили креатив художника, а кто-то считает это «миленьким».

Фото: Личная страница "ВКонтакте" Гриши Шарова

Неизвестно, согласовано ли граффити Шарова на мосту. Возможно, оно будет удалено. В этой работе автор обыграл устойчивое выражение «туда-сюда», поменяв одну букву.

Напомним, что ранее на набережной Оми появилось разрешенное властями граффити. Его связали с тематикой спорта. Изображение посвятили недавно открывшейся Аллее олимпийцев.

В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити
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#Город#Омск#Ленинградский мост#Граффити#Новости#Алина Ясинская
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