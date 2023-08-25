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Вячеслав Володин: речной транспорт должен стать доступным

Вячеслав Володин: речной транспорт должен стать доступным

25 августа 2023, 08:31
Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с руководителями фракций и председателями профильных комитетов обсудили перспективы развития речного транспорта в регионах.

Выездное совещание прошло в Нижегородской области, как сообщает сайт Дума ТВ.

Встреча, на которой также присутствовали глава региона Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров состоялась в ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева.

«Заказы дали возможность [предприятию] ожить, поэтому вам нужно поверить в себя и заниматься созданием этих судов. С регионами нужно напрямую работать. Как вы работаете с тем же Санкт-Петербургом, надо работать и с Самарой, и Саратовом, и Волгоградом, и с другими волжскими городами», — сказал председатель Госдумы, ознакомившись вместе с коллегами с ходом строительства судов на подводных крыльях серий «Метеор» и «Валдай».

Вячеслав Володин акцентировал внимание участников встречи на доступности цены этих судов для других регионов.

«Вы можете делать больше, конвейер запустить, и у вас будет не пять, а десять судов. Но для этого должна быть другая себестоимость», — сказал он.

По его мнению, важно изучить себестоимость производства «Валдаев» в случае получения заказа на пятилетнюю перспективу, что позволит сделать работу предприятия устойчивой и рентабельной. Кроме того, это даст толчок к производству отечественных комплектующих для судов. Глава нижней палаты парламента уточнил, что пока их локализация составляет 75%, однако необходимо стремиться достижения этого показателя в 90%.

«Главная цель — создав отечественный продукт, обеспечить гражданам комфорт и мобильность», — заключил Вячеслав Володин.

Конструкторское бюро им. Р. Е. Алексеева — это мировой лидер в проектировании и производстве высокоскоростных транспортных средств гражданского, военного и двойного назначения, которые используют различные принципы гидродинамического поддержания. Предприятие производит суда на подводных крыльях серии «Метеор».

#Ольга Акамова
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