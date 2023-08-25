Вячеслав Володин: речной транспорт должен стать доступным

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:34
Выездное совещание прошло в Нижегородской области, как сообщает сайт Дума ТВ.
Встреча, на которой также присутствовали глава региона Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров состоялась в ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева.
«Заказы дали возможность [предприятию] ожить, поэтому вам нужно поверить в себя и заниматься созданием этих судов. С регионами нужно напрямую работать. Как вы работаете с тем же Санкт-Петербургом, надо работать и с Самарой, и Саратовом, и Волгоградом, и с другими волжскими городами», — сказал председатель Госдумы, ознакомившись вместе с коллегами с ходом строительства судов на подводных крыльях серий «Метеор» и «Валдай».
Вячеслав Володин акцентировал внимание участников встречи на доступности цены этих судов для других регионов.
«Вы можете делать больше, конвейер запустить, и у вас будет не пять, а десять судов. Но для этого должна быть другая себестоимость», — сказал он.
По его мнению, важно изучить себестоимость производства «Валдаев» в случае получения заказа на пятилетнюю перспективу, что позволит сделать работу предприятия устойчивой и рентабельной. Кроме того, это даст толчок к производству отечественных комплектующих для судов. Глава нижней палаты парламента уточнил, что пока их локализация составляет 75%, однако необходимо стремиться достижения этого показателя в 90%.
«Главная цель — создав отечественный продукт, обеспечить гражданам комфорт и мобильность», — заключил Вячеслав Володин.
Конструкторское бюро им. Р. Е. Алексеева — это мировой лидер в проектировании и производстве высокоскоростных транспортных средств гражданского, военного и двойного назначения, которые используют различные принципы гидродинамического поддержания. Предприятие производит суда на подводных крыльях серии «Метеор».