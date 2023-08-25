Вячеслав Володин: речной транспорт должен стать доступным

По его мнению, важно изучить себестоимость производства «Валдаев» в случае получения заказа на пятилетнюю перспективу, что позволит сделать работу предприятия устойчивой и рентабельной. Кроме того, это даст толчок к производству отечественных комплектующих для судов. Глава нижней палаты парламента уточнил, что пока их локализация составляет 75%, однако необходимо стремиться достижения этого показателя в 90%.