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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

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Виталий Хоценко рассказал о выделении средств на поддержку детей участников СВО

25 августа 2023, 09:06
Фото: 1MI
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На эти цели из бюджета поступит 46 млн рублей.

В Омской области для детей участников СВО предоставят дополнительные меры поддержки. Так, для школьников с 5 по 11 класс организуют бесплатное горячее питание, а родителей освободят от платы за детские сады и продленку.

«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Также студентов колледжей, которые являются детьми участников СВО, в первую очередь будут направлять на оплачиваемую практику, предоставят право бесплатно посещать спортивные секции. В случае необходимости ребята могут получить бесплатную помощь психолога в образовательных учреждениях.

В настоящее время школьников и дошколят, чьи родители являются участниками спецоперации, при необходимости переводят в образовательные учреждения поближе к дому.

#Омск#Омская область#Дети#Врио губернатора Омской области#Сво#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Участник СВО
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