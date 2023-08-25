Виталий Хоценко рассказал о выделении средств на поддержку детей участников СВО

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Омской области для детей участников СВО предоставят дополнительные меры поддержки. Так, для школьников с 5 по 11 класс организуют бесплатное горячее питание, а родителей освободят от платы за детские сады и продленку.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Также студентов колледжей, которые являются детьми участников СВО, в первую очередь будут направлять на оплачиваемую практику, предоставят право бесплатно посещать спортивные секции. В случае необходимости ребята могут получить бесплатную помощь психолога в образовательных учреждениях.
В настоящее время школьников и дошколят, чьи родители являются участниками спецоперации, при необходимости переводят в образовательные учреждения поближе к дому.