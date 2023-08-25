Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

В России временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки

25 августа 2023, 18:16
В России остановили выдачу льготных кредитов на покупку жилья для покупку жилья в сельской местности из-за повышения процентной ставки Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее государство предоставляло льготные кредиты через программу «Комплексное развитие сельских территорий», которая помогла улучшить условия проживания более 120 тысячам семей. Процентная ставка по этим кредитам составляла от 0,1% до 3% годовых, пишет 360tv.ru.

Однако из-за повышения ключевой ставки до 12% выдача таких кредитов временно приостановлена, чтобы не превысить установленные финансовые ограничения. При этом выдача сельской ипотеки будет возобновлена после изменения экономической ситуации.

При этом условия льготной ипотеки на приобретение первичного жилья останутся без изменений. Процентная ставка для таких кредитов составляет 8%.

Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
Сегодня, 07:40
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Сегодня, 06:46
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
Сегодня, 10:54
На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену
Сегодня, 10:11
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий
Сегодня, 09:31