В России временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Ранее государство предоставляло льготные кредиты через программу «Комплексное развитие сельских территорий», которая помогла улучшить условия проживания более 120 тысячам семей. Процентная ставка по этим кредитам составляла от 0,1% до 3% годовых, пишет 360tv.ru.
Однако из-за повышения ключевой ставки до 12% выдача таких кредитов временно приостановлена, чтобы не превысить установленные финансовые ограничения. При этом выдача сельской ипотеки будет возобновлена после изменения экономической ситуации.
При этом условия льготной ипотеки на приобретение первичного жилья останутся без изменений. Процентная ставка для таких кредитов составляет 8%.