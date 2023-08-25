В рамках программы ВЭФ-2023 пройдет парад парусов

По словам советника главы государства, ответсека организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия Антона Кобякова, парад парусов за последние несколько лет приобрел особый статус среди прочих событий культурно-спортивной программы Восточного экономического форума. Одной из приоритетных задач парада является обучение молодого поколения участников морскому и парусному делу — предполагается, что в этом году в рамках регаты будут соревноваться порядка 1000 начинающих яхтсменов и моряков. Кобяков считает, что парад парусов внесет свой вклад в популяризацию детского спорта и развитие туризма в таком макрорегионе, как Дальний Восток. Кроме того, он отметил, что прибытие на мероприятие множества зарубежных гостей поможет региону укрепить отношения с представителями соседних дружественных стран.