В рамках программы ВЭФ-2023 пройдет парад парусов

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как сообщает vostokmedia.com, парад парусов планируется провести с 9 по 13 сентября. Организатором ВЭФ-2023 назначен Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером форума.
По словам советника главы государства, ответсека организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия Антона Кобякова, парад парусов за последние несколько лет приобрел особый статус среди прочих событий культурно-спортивной программы Восточного экономического форума. Одной из приоритетных задач парада является обучение молодого поколения участников морскому и парусному делу — предполагается, что в этом году в рамках регаты будут соревноваться порядка 1000 начинающих яхтсменов и моряков. Кобяков считает, что парад парусов внесет свой вклад в популяризацию детского спорта и развитие туризма в таком макрорегионе, как Дальний Восток. Кроме того, он отметил, что прибытие на мероприятие множества зарубежных гостей поможет региону укрепить отношения с представителями соседних дружественных стран.
В стартовый день мероприятия, 9 сентября, начнется детско-юношеская парусная регата и состоится финальный этап международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» по маршруту Циндао (Китай) — Владивосток. Помимо этого, пройдет регата крейсерских яхт и собрание шкиперов. Открытие парада парусов запланировано на 10 сентября.
Программа второго дня парада парусов стартует с парусной регаты килевых яхт, продолжится заплывами в рамках Кубка Дальнего Востока и завершится парадом больших учебных парусников, в число которых вошли фрегаты «Надежда» и «Паллада».
Наиболее масштабным событием программы 11 сентября выступит старт парусной регаты «Кубок Росконгресса», которая будет проходить в течение двух дней. На 12 сентября запланирован старт этапа Кубка Дальнего Востока по обратному маршруту Владивосток — Циндао. Церемония награждения победителей и призеров состязаний состоится в финальный день парада парусов, 13 сентября.
Также стоит отметить, что на причале № 30 Владивостока будут проходить патриотические мероприятия парада парусов с участием воспитанников военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста А. Левечева и флотилии юных моряков «Восток» имени С. А. Бевза.