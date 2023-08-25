Умер младший сын Пабло Пикассо

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство France-Presse.
Адвокат покойного сообщил, что у Клода остались жена и двое детей. С начала 1989 года он занимался управлением фонда наследия своего отца, и эту роль исполнял до самой смерти. Трагическое событие произошло в Швейцарии, однако причина смерти не была раскрыта.
У Пабло Пикассо было четверо детей. Старшим сыном был Пауло, которого он имел от русской балерины Ольги Хохловой. Дочь Майя появилась в результате отношений с французской моделью Марией-Терезой Вальтер. Клод и Палома были рождены в период, когда Пабло состоял в брачном союзе с художницей Франсуазой Жило.