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Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:25

Updated Сегодня, 21:25

Умер младший сын Пабло Пикассо

24 августа 2023, 21:22
Сегодня стало известно о смерти Клода Руиса-Пикассо, сына знаменитого художника Пабло Пикассо. Ему было 76 лет.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство France-Presse.

Адвокат покойного сообщил, что у Клода остались жена и двое детей. С начала 1989 года он занимался управлением фонда наследия своего отца, и эту роль исполнял до самой смерти. Трагическое событие произошло в Швейцарии, однако причина смерти не была раскрыта.

У Пабло Пикассо было четверо детей. Старшим сыном был Пауло, которого он имел от русской балерины Ольги Хохловой. Дочь Майя появилась в результате отношений с французской моделью Марией-Терезой Вальтер. Клод и Палома были рождены в период, когда Пабло состоял в брачном союзе с художницей Франсуазой Жило.

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