Умер младший сын Пабло Пикассо

Адвокат покойного сообщил, что у Клода остались жена и двое детей. С начала 1989 года он занимался управлением фонда наследия своего отца, и эту роль исполнял до самой смерти. Трагическое событие произошло в Швейцарии, однако причина смерти не была раскрыта.