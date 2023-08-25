Удар по кошельку. В Омской области стоимость мебели для школьников выросла на 170%

Конкретно в Омской области существенно за год выросли цены на школьную мебель (+171%). Она стала дороже почти в три раза. Также удар по кошельку при приобретении кресел, столов и других предметов для учащихся почувствуют в Северной Осетии (+164%) и Удмуртии (+160%). Лидером этой категории оказались стеллажи для хранения книг, которые подорожали за год на 87%. Повысилась стоимость и письменных столов (+83%), стульев (+60%).