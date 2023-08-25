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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

иллюстрация

Удар по кошельку. В Омской области стоимость мебели для школьников выросла на 170%

25 августа 2023, 13:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области стоимость мебели для школьников выросла на 170%

Цены также выросли на учебную литературу, форму и канцтовары.

В телеграм-канале «4BS | Экономика, бизнес и финансы» появились данные, касающиеся подготовки детей к школе. Его представители проанализировали цены на школьные товары в России, в том числе и Омской области.

При составлении инфографики аналитики отталкивались от цен, представленных на площадке Wildberries в июле–августе. Так, в стране за год больше всего подорожали учебники. Рост составил 149%. Сильнее это ощутили родители Забайкальского края (+308%), Республики Марий Эл (+275%) и Алтайского края (+262%).

Подготовка детей к школе влетит россиянам в копеечку, так как подорожала и школьная форма. Стоимость костюмов выросла на 237%, галстуков — на 121%, юбок — на 112%, брюк — на 96%, рубашек — на 89%, рюкзаков — на 88%, блузок — на 82%. Больше всего затрат на одежду школьникам будет у жителей Амурской области (+182%) и Кабардино-Балкарии (+174%).

Конкретно в Омской области существенно за год выросли цены на школьную мебель (+171%). Она стала дороже почти в три раза. Также удар по кошельку при приобретении кресел, столов и других предметов для учащихся почувствуют в Северной Осетии (+164%) и Удмуртии (+160%). Лидером этой категории оказались стеллажи для хранения книг, которые подорожали за год на 87%. Повысилась стоимость и письменных столов (+83%), стульев (+60%).

Поднялись цены, конечно, и на письменные принадлежности, канцтовары. Дороже всего российским родителям обойдутся циркули (+194%), тетради (+157%) и калькуляторы (+143%). Стоимость товаров этой категории сильно выросла в Дагестане (+387%) и Бурятии (+339%).

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#Общество#Экономика#Образование#Омск#Омская область#Школа#Цены#Дети#Новости#Алина Ясинская
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