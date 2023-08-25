Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа, 14:39

Published 25 августа, 14:39

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

25 августа 2023, 14:39
Фото: 1MI
С 26 августа туристический поезд № 931/932 «Бобренок», который возит пассажиров по выходным дням по маршруту Воронеж-1 — Хава — Воронеж-1, начнет делать остановку на о. п. 14 км. Туристы смогут побывать в усадьбе Соколовых — создателей первого в стране крестьянского театра — в селе Никольское.

Поезд стартует со станции Воронеж-1 в 09:10 и прибывает на о. п. 14 км в 10:49, а на станцию Хава — в 11:06. В обратный путь «Бобренок» отправляется со станции Хава в 14:12, совершая остановку на о. п. 14 км в 14:29. Прибытие состава в Воронеж — в 16:03.

Стоит отметить, что «Бобренок» представляет собой современно оснащенный рельсовый автобус РА-2, который состоит из трех вагонов. Он возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, начиная с апреля. Туристический поезд делает остановки на станциях Отрожка, Сомово, Тресвятская, Графская, о. п. им. Пескова, о. п. 14 км.

Уточнить сведения о часах отбытия и прибытия поезда можно по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) или посредством мобильного приложения «РЖД Пассажирам», о чем предупреждает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38