Стало известно, когда заработают изменения в движении маршруток №31Н и №410

Однако в схему движения все же внесены изменения. Новые автобусы теперь будут проезжать по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр», а дальше — по старой схеме движения: по Красному Пути, Интернациональной и Гагарина.