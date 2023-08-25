Стало известно, когда заработают изменения в движении маршруток №31Н и №410

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Сообщается, что объявленные изменения в маршрутах №31Н и №410 вступят в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, что маршрут №31Н возвращается в центр города. ИП, осуществляющий перевозки, приобрел автобусы среднего класса, что позволяет ему вернуть популярный маршрут на центральные улицы.
Однако в схему движения все же внесены изменения. Новые автобусы теперь будут проезжать по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр», а дальше — по старой схеме движения: по Красному Пути, Интернациональной и Гагарина.
У маршрута №410 изменилась конечная остановка. По многочисленным просьбам жителей, транспорт будет заканчивать маршрут на остановке остановка «Улица И. Н. Багнюка». Ранее конечной являлась остановка «ТЦ ОБИ».
Из обновленный схемы движения исключен проезд по улице Степанца и дублеру улицы Лукашевича. После остановки «Городская больница им. Кабанова» маршрутка будет следовать по улицам Перелета, Ватутина, Дианова, 2-я Солнечная и Багнюка.