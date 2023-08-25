Смерть главы ЧВК Пригожина попала в список самых громких политических убийств

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сразу после трагедии с разбившимся самолетом, в котором находился Евгений Пригожин, появились слухи о возможной неслучайности его гибели. Неудивительно, что они начали распространяться, ведь всего два месяца назад произошел «пригожинский мятеж». До 23 августа казалось, что он прошел безнаказанно.
Евгений Пригожин — не единственный известный политик, погибший при загадочных обстоятельствах. Издания «Новые известия» вспомнили еще несколько случаев.
Генерал Владислав Сикорский, командующий польской армией и премьер-министр правительства Польши в изгнании погиб в авиакатастрофе 4 июля 1943 года. В результате расследования, проведенного британскими властями, установлено, что это был несчастный случай. Самолет упал в море вскоре после взлета из аэропорта Гибралтара из-за заклинившего штурвала. Единственным выжившим участником полета был чешский пилот Эдуард Прхал, который сообщил о причинах катастрофы. Он также отметил, что перед полетом он надел спасательный жилет, что не делал ранее.
Однако сразу после смерти Сикорского начали появляться слухи о том, что его гибель была неслучайной и связана с политической активностью генерала. Некоторые утверждали, что Сикорский был устранен, так как он помешал сотрудничеству между СССР и Великобританией, основываясь на событиях, связанных с катынским расстрелом.
Линь Бяо — китайский политик и министр обороны, был правой рукой Мао Цзэдуна. Официальная версия гласит, что он погиб в авиакатастрофе в Монголии в 1971 году, когда пытался бежать в СССР после неудачного военного переворота. В Китае Линь Бяо признан предателем и до сих пор не реабилитирован.
В начале 1970-х годов амбиции Линь Бяо вызывали недовольство Мао Цзэдуна, и маршал конфликтовал с политической элитой Китая, включая жену председателя. Мао Цзэдун оказался на стороне противников Линь Бяо, что еще больше усилило напряжение. Понимая, что его ждет отстранение от власти со всеми вытекающими последствиями, Линь Бяо решил организовать военный переворот, полагаясь на свое влияние в армии Китая. Однако мятеж провалился, и маршал со своей семьей попытался покинуть Китай и убежать в Советский Союз.
По официальной версии, самолету Линь Бяо не хватило топлива для полета. Однако есть также альтернативные теории. По одной из них, его автомобиль был атакован ракетами его собственной охраны по приказу Мао Цзэдуна, когда они возвращались после ужина. Тела Линь Бяо и его жены затем были помещены в самолет, который был сбит над Монголией китайскими истребителями. Другая неофициальная версия предполагает, что самолет задел заправочную машину при разгоне, что привело к его крушению возле советской территории.
Болгарский журналист и писатель Георгий Марков скончался в Великобритании при странных обстоятельствах 11 сентября 1978 года. Накануне его смерти, на автобусной остановке, Марков случайно зацепил ногой зонтик и почувствовал укол. Человек, который держал зонтик, извинился и уехал на автобусе. Писатель вернулся домой и лег спать. Однако на следующий день у Маркова начались проблемы со здоровьем: повысилась температура, он почувствовал тошноту. Расследование его смерти в больнице не привело к выводу о насильственном убийстве.
В Болгарии Марков был известным литератором и журналистом, членом Союза болгарских писателей. Однако он стал активно критиковать коммунистическое правительство своей страны и перешел черту допустимого. Власти терпели поведение Маркова до Пражской весны 1968 года, после чего начались репрессии в странах соцлагеря, в том числе и в Болгарии. Марков не смог приспособиться к новым условиям, сбежал в Великобританию, женился на англичанке и начал работать на BBC. На родине его исключили из Союза писателей и стали изымать его книги из библиотек. По «общепринятой версии» Георгия Маркова убили ядом, содержащимся в шприце, спрятанном в зонтике оперативниками КГБ Болгарии.
Принцесса Уэльская Диана, первая супруга принца Уэльского Чарльза и мать принцев Гарри и Уильяма, погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате автокатастрофы. Официальная причина смерти — несчастный случай.
Лимузин Mercedes, в котором находились принцесса Диана, ее бойфренд Доди Аль-Файед, водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс, выехал из отеля Ritz около полуночи и вскоре попал в аварию в туннеле под мостом Альма неподалеку от Эйфелевой башни. В результате аварии погибли все, кроме Рис-Джонса, который был пристегнут ремнем безопасности.
На тот момент принцесса Диана не жила с принцем Чарльзом и открыто встречалась с миллиардером Доди Аль-Файедом. Это вызывало недовольство в британской монархии, так как ранее подобные связи были неприемлемы для членов королевской семьи. Есть версия, предложенная отцом Доди Аль-Файеда, что леди Ди забеременела от его сына, хотя это не подтвердилось при вскрытии тела. Ребенок, если бы он появился, мог стать проблемой для монархии.
По официальной версии, авария произошла по вине нетрезвого водителя Анри Поля, который также принимал антидепрессанты. Однако возникли и другие догадки, которые указывают на то, что возможно принцессу убили ее близкие родственники из королевской семьи.
Альбрехт фон Валленштайн был известным военачальником за время Тридцатилетней войны. Являлся главнокомандующим армией Священной Римской империи и имел под своим началом множество солдат. Биография этого военного лидера полна интересных историй. Он успешно захватывал города и громил армии протестантов, контролировал значительные финансовые потоки и даже выпускал свою собственную монету. Валленштайн часто жаловался на неэффективность имперских чиновников, которые не справлялись с его запросами, например, по поводу временных запасов пороха. Амбиции и способность «пса войны» управлять делами стали неприемлемы для элиты империи. В результате заговора и покупки стражи Валленштайн и несколько его офицеров были убиты, а часть его армии перешла под командование империи.