Смерть главы ЧВК Пригожина попала в список самых громких политических убийств

В Болгарии Марков был известным литератором и журналистом, членом Союза болгарских писателей. Однако он стал активно критиковать коммунистическое правительство своей страны и перешел черту допустимого. Власти терпели поведение Маркова до Пражской весны 1968 года, после чего начались репрессии в странах соцлагеря, в том числе и в Болгарии. Марков не смог приспособиться к новым условиям, сбежал в Великобританию, женился на англичанке и начал работать на BBC. На родине его исключили из Союза писателей и стали изымать его книги из библиотек. По «общепринятой версии» Георгия Маркова убили ядом, содержащимся в шприце, спрятанном в зонтике оперативниками КГБ Болгарии.