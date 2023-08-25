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СК изъял бортовые самописцы рухнувшего под Тверью самолета с Пригожиным

25 августа 2023, 18:23
Расследование уголовного дела о падении самолета, в котором, возможно, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, продолжается. С летательного аппарата изъяли болтовые самописцы, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России.

На месте авиакатастрофы были обнаружены тела 10 погибших. Для определения их личности проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следователи также продолжают осматривать место происшествия, пишет 360tv.ru.

«Были изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время изымаются предметы и документация, которые имеют значение для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Самолет, в списке пассажиров которого значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, потерпел крушение вечером 23 августа.

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