СК изъял бортовые самописцы рухнувшего под Тверью самолета с Пригожиным

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
На месте авиакатастрофы были обнаружены тела 10 погибших. Для определения их личности проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следователи также продолжают осматривать место происшествия, пишет 360tv.ru.
«Были изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время изымаются предметы и документация, которые имеют значение для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.
Самолет, в списке пассажиров которого значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, потерпел крушение вечером 23 августа.