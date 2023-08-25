Сергей Кириенко рассказал об итогах работы фонда «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как продвигалась работа фонда с момента открытия его филиалов в регионах, пишет 56orb.ru.
Она отметила, что общее количество поступивших обращений превышает сто семьдесят три тысячи. В основном заявителей интересуют вопросы назначения различных мер социальной поддержки. Председатель фонда уточнила, что более чем по 21 тысяче обращений уже есть решения.
По денежным выплатам, положенным в связи с участием в СВО, принято более 12 тысяч решений, относительно получения удостоверения ветерана боевых действий — более 5600. Около тринадцати с половиной тысяч решений принято по обращениям, связанным с оказанием правовой поддержки, около семи тысяч — относительно льгот по коммунальным платежам. Принято более 5700 решений по оказанию психологической поддержки и 5600 решений, касающихся получения медицинской помощи.
На заседании председатель наблюдательного совета выразил благодарность команде «Защитников Отечества» за большой объем работы, проделанной всего за два с половиной месяца.
Анна Цивилева подчеркнула, что к рассмотрению каждой ситуации команда фонда подходит индивидуально, а помощь подопечным оказывается в полном объеме.
Участники заседания также обсудили задачи, связанные с протезированием, снабжением военнослужащих техническими средствами реабилитации, вопросы психологической поддержки и медреабилитации. При этом было отмечено, что для ветеранов спецоперации в каждом субъекте РФ должна быть доступна услуга комплексной реабилитации.
На встрече были затронуты вопросы восстановления психологического благополучия ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Обсуждалась тема психологического сопровождения подопечных с целью их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации отношений в семье. Речь идет о ветеранах СВО, которые не нуждаются в медицинской помощи.
Представители фонда регулярно лично встречаются со своими подопечными во время культурных мероприятий, в госпиталях и реабилитационных центрах.
Первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение» стал важнейшим мероприятием, организованным «Защитниками Отечества». В нем участвовали сто пятьдесят ветеранов СВО.
Анна Цивилева рассказала, что фонд стремится привлекать государственные корпорации, некоммерческие объединения и бизнес-сообщества к сотрудничеству, чтобы помощь ветеранам СВО и членам семей погибших военнослужащих стала более эффективной.