Сергей Кириенко рассказал об итогах работы фонда «Защитники Отечества» за 2,5 месяца

По денежным выплатам, положенным в связи с участием в СВО, принято более 12 тысяч решений, относительно получения удостоверения ветерана боевых действий — более 5600. Около тринадцати с половиной тысяч решений принято по обращениям, связанным с оказанием правовой поддержки, около семи тысяч — относительно льгот по коммунальным платежам. Принято более 5700 решений по оказанию психологической поддержки и 5600 решений, касающихся получения медицинской помощи.