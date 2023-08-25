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С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт

25 августа 2023, 07:40
Фото: 1MI
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Подрядчик объяснил причины отставания от графика.

Подрядчик, строящий школу в омском микрорайоне «Ясная Поляна», получил от «Омскоблстройзаказчика» уведомление о расторжении контракта. Заказчик считает, что компания «Капитал Развитие» не укладывается в сроки строительства. Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик объяснил причины задержки.

«Отставание от графика произошло по не зависящим от нас причинам, которые мы собственными силами пытались устранить. Например, заказчик передал нам проект повторного применения, в котором не было чертежей верхней части здания, а также не хватало расшифровки конкретных конструкций, используемых на объекте. Причину отсутствия данных нам не пояснил ни заказчик, ни проектировщик. Каким образом этот проект с неполным составом проектной документации прошел государственную экспертизу — непонятно», — рассказала гендиректор ООО «Капитал Развитие» Наталья Черепанова.

В итоге, как сообщили в организации, проектные документы подрядчик дорабатывал самостоятельно, что заняло время. Обвинения в свой адрес в компании считают безосновательными.

«Строительная компания неоднократно и своевременно уведомляла БУОО „Омскоблстройзаказчик“ о выявленных недостатках проектной документации, переданной после заключения контракта. Все указанные официальные обращения подрядчика заказчик проигнорировал либо ответ предоставил с большими временными задержками», — добавили в подрядной организации.

По плану, школу на 1122 места должны сдать в эксплуатацию в июне 2024 года. В настоящее время подрядчик отстает от графика на 4 месяца. Общая стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей.

Отметим, что «Капитал Развитие» также строит школу в микрорайоне «Серебряный берег». И также отстает от графика. Ранее фирму оштрафовали на 15 млн рублей за срыв сроков строительства. Застройщик объяснил, что причина задержки в ошибке проектировки.

Застройщик школы в Омске объяснил срыв сроков возведения объекта ошибкой проектировки
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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Ясная Поляна#Евгений Игишев#Срыв сроков
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