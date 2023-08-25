С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт

Отметим, что «Капитал Развитие» также строит школу в микрорайоне «Серебряный берег». И также отстает от графика. Ранее фирму оштрафовали на 15 млн рублей за срыв сроков строительства. Застройщик объяснил, что причина задержки в ошибке проектировки.