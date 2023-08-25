Разгром кладбища, чай из 300-литрового самовара и надписи на мосту. Омск в пятницу

Жители Полтавского района обратились в редакцию Города55 с жалобой на состояние кладбища в селе Ворошилово. Неизвестные сломали несколько надгробных плит и повредили кресты. Сотрудники регионального УМВД получили сообщение от сельчан и выехали на место происшествия. В общей сложности от рук вандалов пострадали 20 могил. Эксперты выясняют, кто может быть причастен к этому. Территория кладбища пока что закрыта.