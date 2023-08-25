Разгром кладбища, чай из 300-литрового самовара и надписи на мосту. Омск в пятницу

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Жители Полтавского района обратились в редакцию Города55 с жалобой на состояние кладбища в селе Ворошилово. Неизвестные сломали несколько надгробных плит и повредили кресты. Сотрудники регионального УМВД получили сообщение от сельчан и выехали на место происшествия. В общей сложности от рук вандалов пострадали 20 могил. Эксперты выясняют, кто может быть причастен к этому. Территория кладбища пока что закрыта.
Его привезли из Республики Татарстан вместе с огромным казаном на 1200 литров. Гости из соседнего региона приготовят ароматную шурпу, плов и блины на многонациональном фестивале «Мы вместе». Культурный праздник пройдет завтра, 26 августа, в Большеречье. Стол накроют вдоль улицы 40 лет Победы. Гостей будут ждать к 10:30. В этот день также состоится открытие Татарского подворья.
На опорах конструкции несколько дней назад кто-то оставил надписи «туда» и «суда». Омичи задались вопросом в соцсетях, кому пришла в голову идея сделать это граффити. Как выяснилось, его создал художник из Братска Григорий Шаров. Он рассказал об этом на своей личной странице, отметив, что работа выполнена в фестиваля «ПРОСТфест».