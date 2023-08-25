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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

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Разгром кладбища, чай из 300-литрового самовара и надписи на мосту. Омск в пятницу

25 августа 2023, 14:13
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Кладбище под Омском пострадало от вандалов

Жители Полтавского района обратились в редакцию Города55 с жалобой на состояние кладбища в селе Ворошилово. Неизвестные сломали несколько надгробных плит и повредили кресты. Сотрудники регионального УМВД получили сообщение от сельчан и выехали на место происшествия. В общей сложности от рук вандалов пострадали 20 могил. Эксперты выясняют, кто может быть причастен к этому. Территория кладбища пока что закрыта.

«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
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Новость № 2. Жителям Омской области предложили выпить чай из 300-литрового самовара

Его привезли из Республики Татарстан вместе с огромным казаном на 1200 литров. Гости из соседнего региона приготовят ароматную шурпу, плов и блины на многонациональном фестивале «Мы вместе». Культурный праздник пройдет завтра, 26 августа, в Большеречье. Стол накроют вдоль улицы 40 лет Победы. Гостей будут ждать к 10:30. В этот день также состоится открытие Татарского подворья.

На всех хватит. В Омскую область привезли 300-литровый самовар
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Новость № 3. Стало известно, кто оставил загадочные надписи на Ленинградском мосту

На опорах конструкции несколько дней назад кто-то оставил надписи «туда» и «суда». Омичи задались вопросом в соцсетях, кому пришла в голову идея сделать это граффити. Как выяснилось, его создал художник из Братска Григорий Шаров. Он рассказал об этом на своей личной странице, отметив, что работа выполнена в фестиваля «ПРОСТфест».

Загадочные надписи на опорах Ленинградского моста в Омске оставил художник из Братска
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