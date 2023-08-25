Путин поручил исследовать возможность создания низкоорбитальных аппаратов

Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и Роскосмосу провести исследование о создании космических аппаратов для очень низких орбит. Об этом было объявлено на официальном сайте президента.