Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Путин поручил исследовать возможность создания низкоорбитальных аппаратов

25 августа 2023, 18:40
Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и Роскосмосу провести исследование о создании космических аппаратов для очень низких орбит. Об этом было объявлено на официальном сайте президента.

Эксперты из Роскосмоса и АСИ должны изучить возможность разработки прототипов таких аппаратов в соответствии с указаниями, полученными после пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом пишет 360tv.ru.

«[Я поручаю] рассмотреть возможность создания космических аппаратов, работающих на очень низких орбитах (до 200 километров)», — говорится в сообщении.

Ответственными за выполнение указания президента России были назначены руководитель Роскосмоса Юрий Борисов и глава АСИ Светлана Чупшева.

Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
Сегодня, 07:40
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Сегодня, 06:46
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
Сегодня, 10:54
На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену
Сегодня, 10:11
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий
Сегодня, 09:31