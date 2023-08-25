Путин поручил исследовать возможность создания низкоорбитальных аппаратов

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Эксперты из Роскосмоса и АСИ должны изучить возможность разработки прототипов таких аппаратов в соответствии с указаниями, полученными после пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом пишет 360tv.ru.
«[Я поручаю] рассмотреть возможность создания космических аппаратов, работающих на очень низких орбитах (до 200 километров)», — говорится в сообщении.
Ответственными за выполнение указания президента России были назначены руководитель Роскосмоса Юрий Борисов и глава АСИ Светлана Чупшева.