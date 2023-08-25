Пострадавших при ДТП в Калуге детей эвакуируют в Москву

Posted Сегодня, 21:20
Published Сегодня, 21:20
Modified Сегодня, 21:22
Updated Сегодня, 21:22
По его словам, пациентам были проведены удаленные консультации с использованием телемедицины. У двоих детей были обнаружены серьезные сочетанные травмы и переломы конечностей. Один из них уже прошел операцию, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Третий пострадавший, 2019 года рождения, находится в состоянии средней тяжести.
«Решено отправить двух „тяжелых“ детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и повторной телемедицинской консультации», — заявил Кузнецов.
Он также добавил, что четверо из шести взрослых, пострадавших в результате аварии, находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла днем 24 августа в Калуге. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на остановку. Расследование этого случая проводится Следственным комитетом Калужской области.