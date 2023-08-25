Пострадавших при ДТП в Калуге детей эвакуируют в Москву

По его словам, пациентам были проведены удаленные консультации с использованием телемедицины. У двоих детей были обнаружены серьезные сочетанные травмы и переломы конечностей. Один из них уже прошел операцию, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Третий пострадавший, 2019 года рождения, находится в состоянии средней тяжести.