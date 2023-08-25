Омичей после концерта в воскресенье развезут домой дополнительные автобусы

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В это воскресенье, 27 августа, в Омске на Соборной площади в рамках презентации состава ХК «Авангард» состоится большой концерт с приглашенными звездами. В связи с этим для зрителей вечером к 21:45 подадут дополнительные автобусы. После мероприятия омичи и гости города смогут уехать домой с двух остановок — «Библиотеки им. А. С. Пушкина» и «Госпиталя».
В пресс-центре администрации представили расписание, по которому будет работать транспорт. На каждый маршрут добавят по одному автобусу.
С «Пушкинки» можно будет уехать на автобусах:
С «Госпиталя» автобусы поедут по маршрутам:
В 22:30 автобусы будут отправляться по своим маршрутам. Проезд будет стоить также, как в обычное время. Напомним, что в это воскресенье для омичей бесплатный концерт дадут группы «Дискотека Авария» и The Hatters.