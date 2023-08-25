Омичей после концерта в воскресенье развезут домой дополнительные автобусы

В это воскресенье, 27 августа, в Омске на Соборной площади в рамках презентации состава ХК «Авангард» состоится большой концерт с приглашенными звездами. В связи с этим для зрителей вечером к 21:45 подадут дополнительные автобусы. После мероприятия омичи и гости города смогут уехать домой с двух остановок — «Библиотеки им. А. С. Пушкина» и «Госпиталя».