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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

иллюстрация

Омичей после концерта в воскресенье развезут домой дополнительные автобусы

25 августа 2023, 11:59
Фото: Город55
иллюстрация
В эти выходные в город приедут две известные музыкальные группы.

В это воскресенье, 27 августа, в Омске на Соборной площади в рамках презентации состава ХК «Авангард» состоится большой концерт с приглашенными звездами. В связи с этим для зрителей вечером к 21:45 подадут дополнительные автобусы. После мероприятия омичи и гости города смогут уехать домой с двух остановок — «Библиотеки им. А. С. Пушкина» и «Госпиталя».

В пресс-центре администрации представили расписание, по которому будет работать транспорт. На каждый маршрут добавят по одному автобусу.

С «Пушкинки» можно будет уехать на автобусах:

  • № 95 (до ул. Гашека);
  • № 33 (до ул. 3-я Железнодорожная);
  • № 45 (до мкр. Ясная поляна);
  • № 17 (до пос. Новостройка);
  • № 23 (до пос. Чкаловский);
  • № 63 (до МСЧ-9);
  • № 26 (до мкр. Булатова);
  • № 125 (до мкр. Входной);
  • № 69 (до ПО «Иртыш»);
  • № 46 (до СНТ «Заря-2»).

С «Госпиталя» автобусы поедут по маршрутам:

  • № 24 (до пос. Солнечный);
  • № 78 (до пос. Солнечный);
  • № 109 (до пос. Солнечный);
  • № 69 (до ул. Стрельникова);
  • № 33 (до ул. Бархатовой);
  • № 25 (до мкрн. Новоалександровский);
  • № 94 (до мкр. Загородный);
  • № 46 (до ул. 21-я Амурская);
  • № 79 (до ул. Бархатовой);
  • № 45 (до мкрн. Амурский-2).

В 22:30 автобусы будут отправляться по своим маршрутам. Проезд будет стоить также, как в обычное время. Напомним, что в это воскресенье для омичей бесплатный концерт дадут группы «Дискотека Авария» и The Hatters.

Для омичей на презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters
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#Город#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Концерт#Алина Ясинская#Бесплатный концерт
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