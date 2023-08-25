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Posted 25 августа, 13:30

Published 25 августа, 13:30

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

ОАО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг» договорились о поставке новых электропоездов

ОАО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг» договорились о поставке новых электропоездов

25 августа 2023, 13:30
Фото: piqsels.com
25 августа в Санкт-Петербурге в рамках международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» подписан договор на поставку новых электропоездов ЭП2ДМ полностью отечественного производства.

Соглашение своими подписями скрепили начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» Алексей Колотов и гендиректор ООО «ТМХ-Пассажирский транспорт» Александр Лошманов.

В соответствии с соглашением до конца 2023 года предполагается осуществление Демиховским машиностроительным заводом (входит в АО «Трансмашхолдинг») поставок 13 новых электропоездов (76 вагонов) постоянного тока ЭП2ДМ для ОАО «РЖД».

ЭП2ДМ представляет собой первый электропоезд, построенный полностью из российских комплектующих. В разработке этого проекта приняли участие более 80 отечественных предприятий.

Конструкция новых ЭП2ДМ создана с применением новых современных экстерьерных решений. Поезда оснащены новейшими системами безопасности, системами кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами, светодиодным освещением в пассажирском салоне и тамбурах, информационными ЖК-табло, доступом к высокоскоростному Wi-Fi. Проектом предусмотрено наличие мест для перевозки велосипедов, урн для раздельного сбора мусора в тамбурах и прочих удобств. В поездах усовершенствована конструкция и эргономика пассажирских диванов: форма сиденья и спинки улучшена для обеспечения комфорта пассажирам, а при встречной посадке пассажиров предусмотрено дополнительное пространство (+6 см). В каждое сиденье встроены индивидуальные USB-розетки для быстрой зарядки гаджетов. Проект электропоездов серии ЭП2ДМ полностью отвечает нуждам пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с договором поставка новых электропоездов стартует с августа текущего года. Первый состав торжественно передали ОАО «РЖД» в рамках салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо». Его отправят в Тюменскую область, где он уже с сентября начнет перевозить пассажиров на пригородных маршрутах.

Предполагается, что новые электропоезда в этом году также пополнят парки пригородного транспорта в Ярославской, Самарской, Пензенской, Свердловской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Республике Мордовии и Пермском крае.

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