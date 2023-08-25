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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Норвежские власти решили убить оленей, вернувшихся из России

25 августа 2023, 18:29
В Норвегии начали убивать оленей, которые временно переходили на территорию России, чтобы избежать выплаты компенсаций за причиненный ущерб окружающей среде.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

Правительство Норвегии восстанавливает полуразрушенный забор вдоль своей границы, чтобы предотвратить пересечение оленями российской границы в поисках пастбищ. В противном случае, власти страны должны были бы выплатить компенсации.

По информации норвежских чиновников, в этом году 42 оленя пересекли границу с Россией. Из них 40 животных вернулись обратно в Норвегию, и оставшиеся двое, по ожиданиям, скоро тоже вернутся.

Из-за опасений, что эти животные могут снова вернуться в Россию, их начали убивать. Если это потребуется в целях безопасности, Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш.

Строительство забора, который не даст животным пересечь границу с Россией, планируется завершить к 1 октября.

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