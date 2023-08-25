Норвежские власти решили убить оленей, вернувшихся из России

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Associated Press.
Правительство Норвегии восстанавливает полуразрушенный забор вдоль своей границы, чтобы предотвратить пересечение оленями российской границы в поисках пастбищ. В противном случае, власти страны должны были бы выплатить компенсации.
По информации норвежских чиновников, в этом году 42 оленя пересекли границу с Россией. Из них 40 животных вернулись обратно в Норвегию, и оставшиеся двое, по ожиданиям, скоро тоже вернутся.
Из-за опасений, что эти животные могут снова вернуться в Россию, их начали убивать. Если это потребуется в целях безопасности, Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш.
Строительство забора, который не даст животным пересечь границу с Россией, планируется завершить к 1 октября.