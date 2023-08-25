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Начальник комплекса водоочистки «Биосфера» рассказал о деталях работы Омского НПЗ

Начальник комплекса водоочистки «Биосфера» рассказал о деталях работы Омского НПЗ

25 августа 2023, 09:24
Фото: Андрей Шавин
Денис Березин рассказал, зачем для очистки воды необходимы сине-зеленые водоросли и ресничные инфузории.

Омское предприятие продолжает строительство инновационной системы водоочистки. С помощью технологий «Биосферы» вода будет очищаться практически на 100, как в пищевой промышленности.

Благодаря микроорганизмам, которые питаются остатками нефти и живут в специальном биореакторе, вода на выходе будет чище природной.

«Внутри ила поселятся бактерии, сине-зеленые водоросли, ресничные инфузории и другие микроорганизмы. Все они поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов и другие органические примеси в углекислый газ и воду. Примерно так же в естественной среде микроорганизмы очищают водоемы от погибшей органики и не дают озерам зацвести», —поделился начальник комплекса «Биосфера» Денис Березин научно-популярному изданию «Энергия+».

Специалист также добавил, что на «Биосфере» очистка воды будет проходить значительно быстрее, чем в естественной среде. Более того, предприятие сможет сократить потребление воды на 70% за счет ее повторного использования в замкнутом контуре.

#Ольга Акамова
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