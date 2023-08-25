Начальник комплекса водоочистки «Биосфера» рассказал о деталях работы Омского НПЗ

«Внутри ила поселятся бактерии, сине-зеленые водоросли, ресничные инфузории и другие микроорганизмы. Все они поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов и другие органические примеси в углекислый газ и воду. Примерно так же в естественной среде микроорганизмы очищают водоемы от погибшей органики и не дают озерам зацвести», —поделился начальник комплекса «Биосфера» Денис Березин научно-популярному изданию «Энергия+».