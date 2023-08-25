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В Большеречье привезли один из самых больших самоваров мира

На всех хватит. В Омскую область привезли 300-литровый самовар

25 августа 2023, 06:46
Фото: Минкульт Омск

В Большеречье привезли один из самых больших самоваров мира

Его поставят на «стол дружбы», который будет собран в рамках многонационального фестиваля «Мы вместе».

Завтра, 26 августа, в Большеречье пройдет многонациональный фестиваль «Мы вместе» и открытие Татарского подворья в музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Гости из Республики Татарстан привезли в Омскую область 300-литровый самовар и казан на 1200 литров. На празднике будут готовить ароматную шурпу, плов, блины и разливать чай из 300-литрового самовара.

На мероприятие могут прийти все желающие. Стол будет накрыт вдоль улицы 40 лет Победы и откроется в 10:30. Организаторы уверяют — места хватит всем!

Фото: Минкульт Омск
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#Омск#Омская область#Музей#Торжественное открытие#Фестиваль#Новости#Большеречье#Открытие#Анастасия Баянова#Самовар
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