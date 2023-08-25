На всех хватит. В Омскую область привезли 300-литровый самовар

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Завтра, 26 августа, в Большеречье пройдет многонациональный фестиваль «Мы вместе» и открытие Татарского подворья в музее-заповеднике «Старина Сибирская».
Гости из Республики Татарстан привезли в Омскую область 300-литровый самовар и казан на 1200 литров. На празднике будут готовить ароматную шурпу, плов, блины и разливать чай из 300-литрового самовара.
На мероприятие могут прийти все желающие. Стол будет накрыт вдоль улицы 40 лет Победы и откроется в 10:30. Организаторы уверяют — места хватит всем!