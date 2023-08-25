На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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В Омске аграриям, победившим в трудовом соревновании 2023 года, решили подарить легковые автомобили. Всего омское министерство сельского хозяйства и продовольствия закупает 16 седанов на общую сумму 14,8 млн рублей.
Как следует из конкурсной документации, отличившимся работникам сельхозпредприятий вручат белые седаны 2023 года выпуска. Автомобили будут оснащены бортовым компьютером, боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, кондиционером и комплектом зимних шин. Гарантия на седаны составит 36 месяцев или 100 тысяч км пробега.
Стоимость одного автомобиля — 929 тысяч. Итоги аукциона подведут 5 сентября.
Отметим, что итоги трудового соревнования среди местных аграриев объявят в ноябре 2023 года. По условиям контракта, автомобили следует поставить на площадку перед Концертным залом Омской филармонии по улице Ленина, 27А 24 ноября. Поэтому, видимо, именно в этот день и пройдет награждение сельхозработников.