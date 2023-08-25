На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей

Отметим, что итоги трудового соревнования среди местных аграриев объявят в ноябре 2023 года. По условиям контракта, автомобили следует поставить на площадку перед Концертным залом Омской филармонии по улице Ленина, 27А 24 ноября. Поэтому, видимо, именно в этот день и пройдет награждение сельхозработников.