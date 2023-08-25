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Updated Сегодня, 12:09

иллюстрация

На «Омскгоргазе» нашли признаки преднамеренного банкротства

25 августа 2023, 12:07
Фото: 1MI
иллюстрация
О результатах проверки рассказал арбитражный управляющий.

Акционерное общество «Омскгоргаз», еще в январе 2022 года заявившее о самобанкротстве, сейчас проходит процедуру наблюдения. Вчера, 24 августа, арбитражный управляющий Виктория Гайзетдинова сообщила о результатах проверки, которую следует проводить в таких ситуациях.

— На основе проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника АО «Омскгоргаз», проведенной в процедуре наблюдения, за анализируемый период, были сделаны следующие выводы, — говорится в официальном сообщении. — Об отсутствии признаков фиктивного банкротства АО «Омскгоргаз». О наличии признаков преднамеренного банкротства АО «Омскгоргаз».

Напомним: все имущество и активы компании должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко, его бизнес-партнера и бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз».

К тому же АО задолжало налоговой службе 421 млн рублей и уже после введения наблюдения просило суд приостановить взыскание этого долга, пока заявление о банкротстве не будет рассмотрено по существу. Суд эту просьбу отклонил.

Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
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#Бизнес#Новости#Омскгоргаз#Николай Эйхвальд
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