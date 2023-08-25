На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену

Во время оперативно-розыскных мероприятий по первому делу у парня в его жилище изъяли компьютер и смартфон. В этих гаджетах и всплыли куда более тяжкие деяния. Так была найдена переписка с неким неизвестным, который предложил фигуранту вступить в организацию «Легион „Свобода России“*.