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Молодому омичу горозит пожизненное лишение свободы за государственную измену

На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену

25 августа 2023, 10:11

Молодому омичу горозит пожизненное лишение свободы за государственную измену

Попутно на подозреваемом еще два материала, — за участие в террористической деятельности и умышленное уничтожение чужого имущества.

Как стало известно Городу55 от собственных источников, силовики возбудили сразу три уголовных дела на 22-летнего жителя Советского округа Омска.

«Все началось с того, что этот персонаж попался на поджоге оборудования на железной дороге, и на него было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога“», — пояснил источник Города55.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по первому делу у парня в его жилище изъяли компьютер и смартфон. В этих гаджетах и всплыли куда более тяжкие деяния. Так была найдена переписка с неким неизвестным, который предложил фигуранту вступить в организацию «Легион „Свобода России“*.

«Омич заполнил анкету на вступление в „Легион“ отправил копию своего паспорта и другие документы и пообещал помогать материально и проводить другие акции против безопасности РФ и ее жителей», — рассказал наш собеседник.

Вот эти деяния силовики оценили как государственную измену и участие в деятельности террористической организации и возбудили еще 2 уголовных дела по этим статьям. За госизмену молодому омичу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас фигурант этих дел задержан и по решению суда водворен в СИЗО.

* деятельность организации признана судом на территории РФ террористической

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