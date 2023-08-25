На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как стало известно Городу55 от собственных источников, силовики возбудили сразу три уголовных дела на 22-летнего жителя Советского округа Омска.
«Все началось с того, что этот персонаж попался на поджоге оборудования на железной дороге, и на него было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога“», — пояснил источник Города55.
Во время оперативно-розыскных мероприятий по первому делу у парня в его жилище изъяли компьютер и смартфон. В этих гаджетах и всплыли куда более тяжкие деяния. Так была найдена переписка с неким неизвестным, который предложил фигуранту вступить в организацию «Легион „Свобода России“*.
«Омич заполнил анкету на вступление в „Легион“ отправил копию своего паспорта и другие документы и пообещал помогать материально и проводить другие акции против безопасности РФ и ее жителей», — рассказал наш собеседник.
Вот эти деяния силовики оценили как государственную измену и участие в деятельности террористической организации и возбудили еще 2 уголовных дела по этим статьям. За госизмену молодому омичу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас фигурант этих дел задержан и по решению суда водворен в СИЗО.
* деятельность организации признана судом на территории РФ террористической