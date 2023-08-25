Коллапс в центре. В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

С сегодняшнего утра в Омске перекрыт центр города. Движение ограничили на четыре дня в связи с проведением крупного мероприятия. На момент написания материала, по данным «Яндекс. Пробки», в областном центре загруженность дорог оценивается в семь баллов. Пик скованности пришелся на 17:30. В это время загруженность улиц составила восемь баллов.