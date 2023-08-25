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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

иллюстрация

Коллапс в центре. В пятницу вечером Омск сковали восьмибалльные пробки

25 августа 2023, 12:45
Фото: Город55
иллюстрация

В пятницу вечером центр Омска сковали восьмибалльные пробки

Ситуация на дорогах постепенно улучшается.

С сегодняшнего утра в Омске перекрыт центр города. Движение ограничили на четыре дня в связи с проведением крупного мероприятия. На момент написания материала, по данным «Яндекс. Пробки», в областном центре загруженность дорог оценивается в семь баллов. Пик скованности пришелся на 17:30. В это время загруженность улиц составила восемь баллов.

Фото: Город55

Сильнее всего пробки охватили проспект Карла Маркса, улицы Маршала Жукова, Думскую, Герцена, Булатова, Пушкина, Ленина и часть Иртышской набережной. Сервис по оценке дорожной ситуации к 18:30 уже показывает отметку в шесть баллов, затор в центре постепенно уменьшается.

Фото: Скриншот из "Яндекс.Пробки"

Напомним, что центр будет перекрыт до 17:00 28 августа. Для проведения презентации «Авангарда» и концерта на Соборной площади также будут скорректированы три автобусных маршрута. Мероприятие проведут в это воскресенье, 27 августа.

Для омичей выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters. После этого для зрителей подготовят дополнительный транспорт домой.

Из-за презентации «Авангарда» в Омске на четыре дня ограничат движение транспорта
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Омичей после концерта в воскресенье развезут домой дополнительные автобусы
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#Город#Транспорт#Пробки#Омск#Новости#Перекрытие дорог#Алина Ясинская
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