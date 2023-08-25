Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово рассмотрели дело об отсрочки от мобилизации для ряда омских предприятий. Прокуратура пыталась оспорить решение Центрального районного суда Омска и омского Облсуда.
«Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 указанные судебные акты судов Омской области оставлены без изменения», — сообщили в пресс-службе областного суда.
Суды принимали решения, руководствуясь действующими на момент предоставления отсрочки правовыми актами.
Напомним, в середине января прокурор Омска подал иск в суд с требованием лишить сотрудников ряда крупных предприятий региона отсрочки от мобилизации. В феврале по решению Центрального районного суда отсрочку сохранили. Этот вердикт гособвинитель оспаривал в областном суде, но коллегия не нашла оснований для отмены судебного акта.
Теперь же и Кассационный суд встал на сторону нижестоящих инстанций и отсрочку сохранил.