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Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий

25 августа 2023, 09:31
Фото: 1MI
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Прокуратура трижды пыталась оспорить законность отсрочки.

В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово рассмотрели дело об отсрочки от мобилизации для ряда омских предприятий. Прокуратура пыталась оспорить решение Центрального районного суда Омска и омского Облсуда.

«Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 указанные судебные акты судов Омской области оставлены без изменения», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Суды принимали решения, руководствуясь действующими на момент предоставления отсрочки правовыми актами.

Напомним, в середине января прокурор Омска подал иск в суд с требованием лишить сотрудников ряда крупных предприятий региона отсрочки от мобилизации. В феврале по решению Центрального районного суда отсрочку сохранили. Этот вердикт гособвинитель оспаривал в областном суде, но коллегия не нашла оснований для отмены судебного акта.

Теперь же и Кассационный суд встал на сторону нижестоящих инстанций и отсрочку сохранил.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Мобилизация#Частичная мобилизация#Отсрочка#Евгений Игишев#Кассационный суд
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