Кассация сохранила отсрочку от мобилизации для 14 омских предприятий

Напомним, в середине января прокурор Омска подал иск в суд с требованием лишить сотрудников ряда крупных предприятий региона отсрочки от мобилизации. В феврале по решению Центрального районного суда отсрочку сохранили. Этот вердикт гособвинитель оспаривал в областном суде, но коллегия не нашла оснований для отмены судебного акта.