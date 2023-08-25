Избили битами и бросили. Омских подростков обвинили в жестоком нападении на мужчину

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В региональном следкоме рассказали о нападении на 36-летнего мужчину. Инцидент произошел 18 августа в границах садоводческого товарищества «Сибзаводовец».
По версии следствия, омич стал жертвой трех подростков. Мальчики 14, 15 и 17 лет напали на него примерно в 21:00. Они избили его бейсбольными битами, множественные удары пришлись по голове, телу и конечностям.
После компания украла вещи и бросила пострадавшего на улице. Мужчина пришел в состояние и обратился в полицию. Далее его ждала госпитализация.
Вскоре юных агрессоров задержали. Суд постановил содержать обвиняемых в разбое под стражей. Возможно, подростки и ранее занимались нечто подобным. Это и детали последнего нападения предстоит выяснить сотрудникам СУ СК РФ по Омской области. Расследование продолжается.
Ранее Город55 писал о банде несовершеннолетних, которые орудовали с зимы 2020 года по август 2021 года. Их признали виновными в поджоге дач, нескольких кражах, грабежах и угонах.