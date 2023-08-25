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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Омских подростков обвинили в жестоком избиении взрослого мужчины

Избили битами и бросили. Омских подростков обвинили в жестоком нападении на мужчину

25 августа 2023, 11:04
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Омских подростков обвинили в жестоком избиении взрослого мужчины

Нападение случилось недалеко от дачного поселка.

В региональном следкоме рассказали о нападении на 36-летнего мужчину. Инцидент произошел 18 августа в границах садоводческого товарищества «Сибзаводовец».

По версии следствия, омич стал жертвой трех подростков. Мальчики 14, 15 и 17 лет напали на него примерно в 21:00. Они избили его бейсбольными битами, множественные удары пришлись по голове, телу и конечностям.

После компания украла вещи и бросила пострадавшего на улице. Мужчина пришел в состояние и обратился в полицию. Далее его ждала госпитализация.

Вскоре юных агрессоров задержали. Суд постановил содержать обвиняемых в разбое под стражей. Возможно, подростки и ранее занимались нечто подобным. Это и детали последнего нападения предстоит выяснить сотрудникам СУ СК РФ по Омской области. Расследование продолжается.

Ранее Город55 писал о банде несовершеннолетних, которые орудовали с зимы 2020 года по август 2021 года. Их признали виновными в поджоге дач, нескольких кражах, грабежах и угонах.

Грабежи, угон и поджог дач. Омские подростки полтора года держали в страхе город
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#Происшествия#Омск#Избиение#Разбой#Подростки избили#СУ СКР Омской области#Подростковая преступность#Алина Ясинская
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